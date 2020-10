in foto: Foto di Dayane Mello per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Nella casa del Grande Fratello Vip 2020, Dayane Mello è tornata a parlare di Mario Balotelli. La modella si è confidata con Adua Del Vesco e ha ribadito l'amore che ha provato per lui. Ritiene che Enock Barwuah possa fare da tramite tra lei e il calciatore per ricucire un rapporto e magari portare Balotelli a vederla con occhi diversi. Ricordiamo, che il trentenne ha di recente chiuso la frequentazione con Alessia Messina.

Dayane spera nell'intercessione di Enock Barwuah

Dayane Mello, chiacchierando con Adua Del Vesco, ha spiegato di essersi innamorata del calciatore anche per via della sua riservatezza: "Ero completamente innamorata di lui. Io amo l'uomo riservato, deve essere molto riservato". Dunque, ha spiegato che non le dispiacerebbe se Enock mettesse una buona parola per lei: "Potrebbe fare da tramite e aprire un mondo a questa persona. Se entrassi nelle grazie del fratello, sarebbe importante. Sono sicura che Enock conoscendomi adesso, vedendo la persona che sono…".

Dayane Mello spiega perché è finita con Balotelli

Quindi, Dayane Mello ha ricordato perché è finita con Mario Balotelli. Ritiene di essere stata troppo impulsiva con lui. Pretendeva che fosse presente nella sua vita e davanti ai suoi tentennamenti si sarebbe rifiutata di stare ad aspettarlo: "Eravamo giovani, ero pazza. Sì poi sono maturata, ho fatto una figlia però ci siamo ritrovati e io ho fatto la cog**ona di nuovo. Ti ho cercato una volta, ti ho cercato due, ti ho cercato tre, che cosa faccio? Sto lì un mese a cercarti". Secondo quanto sembra trapelare dai vari bisbigli tra lei e Adua Del Vesco, sembra che Dayane Mello si sia poi concessa un'uscita con un amico di SuperMario e lui non avrebbe apprezzato questo gesto: