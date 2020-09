Il nome di Cristina Tomasini è ormai diventato noto agli assidui frequentatori delle cronache rosa perché affiancato a quello di Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini ha trovato la sua dolce metà ben due anni fa e da quel momento i due sono diventati inseparabili. Nonostante siano poche le informazioni reperibili sulla giovane compagna dell'attuale concorrente del Grande Fratello Vip, cerchiamo di scoprire qualcosa in più sul suo conto.

La vita lontana dai riflettori

Nata a Bergamo il primo novembre, sebbene non sia possibile comprendere quale sia l'anno di nascita. Grandi occhi verdi e capelli scuri fanno da cornice ad un ampio sorriso che ha conquistato il cuore del 38enne. La sua vita è sempre stata lontano dai riflettori, di fatti non compaiono molte informazioni sul suo conto, se non il fatto che sia una grande amante dei gatti, e di fatti ne ha uno tutto nero di nome Mirto, che compare spesso nelle foto pubblicate sui social. Cristina vive attualmente a Bergamo, di fatti ad oggi lei e Francesco Oppini non hanno fatto il grande passo di andare a vivere insieme e, magari un giorno sposarsi.

L'amore con Francesco Oppini

La storia con Oppini è iniziata nel 2018 e fin da subito è scattata un'intesa fortissima tra i due, tanto da far dire al gieffino "Cristina è la mia vita, il mio piedistallo, sono innamoratissimo". Un amore che anche lei non esita a mostrare sui social, scrivendo delle intense dediche al suo compagno, come quella comparsa su Facebook prima della sua entrata nella casa più spiata d'Italia: "Amore mio, spero che questa nuova avventura possa portarti tante soddisfazioni future. Mi mancherai moltissimo, ti auguro buona fortuna. P.s. Il tuo cuore lo porterò con me, lo porterò nel mio". La coppia è stata ospite lo scorso marzo di Domenica Live, il programma di Barbara D'Urso, in compagnia anche di Alba Parietti, con cui Cristina ha un rapporto bellissimo, di stima e di affetto reciproco. In quell'occasione, una delle poche in cui i fidanzati si sono mostrati in video, sia Francesco Oppini che la madre non hanno esitato ad elogiare il nuovo membro della loro famiglia, che li ha prontamente ringraziati.