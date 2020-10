Grazie @cristinatomasini amare le persone e’ prendersi responsabilità. Ti ringrazio di aver condiviso , ma mi sacrificavo volentieri e conoscendo la tua riservatezza so quanto ti costa . Non importa cosa pensano o dicono di me . Quello che importa è’ tutelare i vostri sentimenti profondi che devono avere dignità e rispetto . Premetto che chiunque ci frequenti , compresi tutti gli amici di @francesco_oppini_82 condividono questo bisogno di lealtà e chiarezza @cristinatomasini @francescoppini . @biofa1979 @_grandefratello_vip5 @alfosignorini @francesco_oppini_82 capisco che dopo settimane chiusi in una casa con una provocazione costante , sia difficili gestire ogni gesto , si perde la lucidità e quello che passa o come possa essere interpretato. Ma io mi aspetto di riconoscere l’uomo che conosco e che stimo e la sua lucidità e rispetto per chi in lui ha fiducia . Che distingue il gioco e tutela gli affetti e la vita reale .

A post shared by Alba Parietti Officialpage (@albaparietti) on Oct 5, 2020 at 4:33am PDT