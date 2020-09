Il pubblico del Grande Fratello Vip comincia a notare il bel rapporto nato nella Casa tra Dayane Mello e Francesco Oppini, tanto da sospettare che la modella brasiliana abbia un interesse per il figlio di Alba Parietti che vada oltre la semplice amicizia. Negli ultimi giorni, i due sono molto vicini e per molti spettatori la Mello sta esplicitamente flirtando con Francesco. Ed ecco arrivare la reazione della fidanzata di quest'ultimo, Cristina Tomasini.

La reazione di Cristina Tomasini

Dalla sua pagina Instagram, la ragazza ha infatti condiviso una story che mostra un tweet al veleno trovato in rete: "Vabbè ma Dayane che sta flirtando con Oppini lo fa perché vuole essere al centro dell’attenzione in puntata", ha scritto un utente. Opinione che, dunque, sarebbe condivisa anche dalla Tomasini: insomma, Cristina pare convinta che Dayane Mello non sia realmente interessata al suo compagno ma che agisca solo per pura strategia di gioco. Da notare che le parole "Dayane" e "Oppini" appaiono evidenziate nel tweet, a conferma che la Tomasini ha cercato "Dayane Oppini" nel feed di Twitter, probabilmente perché interessata all'evolversi della situazione tra i due e a cosa ne pensa la rete.

Chi è Cristina Tomasini, la fidanzata di Francesco Oppini

Al contempo, la story di Cristina sembra provare che da parte sua non ci sia una vera preoccupazione nei confronti del fidanzato, che peraltro si è detto fedele e innamoratissimo di lei. La loro relazione è decisamente solida e dura dal 2018. Francesco Oppini e Cristina Tomasini sono molto affiatati ed è splendido il rapporto tra lei e la suocera Alba Parietti. Sulla fidanzata del gieffino vip si sa poco: lontana dal mondo dello spettacolo, viene da Bergamo, adora i gatti e i libri. "Amore mio, spero che questa nuova avventura possa portarti tante soddisfazioni future. Mi mancherai moltissimo, ti auguro buona fortuna", è il messaggio rivolto a Oppini su Instagram all'inizio della sua avventura al GF Vip.