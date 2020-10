Cristina Tommasini, fidanzata di Francesco Oppini, difende la sua storia d’amore con il figlio di Alba Parietti. Intervistata da Novella 2000, la donna commenta l’avvicinamento tra il concorrente del Grande Fratello Vip 2020 e la coinquilina Dayane Mello, conosciuta nella Casa. Dayane ha palesato l’attrazione nei confronti di Francesco mentre lui, più volte, ha messo una serie di paletti alla loro amicizia per evitare di ferire la compagna a casa. Alcuni dei messaggi lanciati dall’uomo, però, sono apparsi contraddittori, aspetto che la stessa Dayane ha rimarcato. Ma Cristina non ci sta e tuona: “Lui è un signore, hanno creato una bomba insidiosa, l’hanno messo in mezzo, e si è creata questa situazione che non era certo ad armi pari”.

Cristina Tommasini: “Francesco Oppini non è un gioco, è l’uomo che amo”

Cristina si è soffermata a riflettere sul rapporto nato tra Dayane e Francesco nella Casa. Ritiene che la sua storia d’amore con il figlio di Alba Parietti non abbia nulla da temere: “Un uomo diverso avrebbe reagito in altro modo, perché hanno fatto leva sulla vanità maschile, e lei è una magnifica presenza. Ma è andata storta. Francesco è un uomo onesto. Non dubito del nostro amore. Certo è che, se alle spalle di Francesco qualcuno ordisce una trama e lui non la conosce, lui non si può difendere. Se non sa, ripeto, non è ad armi pari”.

“Dayane Mello, una sirena tentatrice”

Cristina mette in guardia Dayane. Ritiene che per la modella brasiliana il rapporto con Francesco sia solo un modo per accendere una dinamica di gioco che altrimenti le sarebbe preclusa. Ma è convinta che Oppini non cederà al fascino della Mello, benché si tratti di una donna bellissima che gli ha già reso noti i suoi sentimenti: