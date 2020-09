in foto: Per gentile concessione ufficio stampa Endemol

Nella Casa del Grande Fratello Vip, non gode di grande popolarità Fulvio Abbate, soprattutto dopo un'uscita su Adua Del Vesco che non è piaciuta ai fan del reality show. Quando l'attrice ha fatto un commento sul proprio fisico dicendo "Io sono grossa", lo scrittore ha replicato con una frase non particolarmente felice: "Dimagrisci, se questo è il problema". Com'è noto, la Del Vesco ha raccontato di aver sofferto di anoressia per molti anni.

Adua Del Vesco e l'anoressia

Naturalmente, è possibile che Abbate non fosse a conoscenza del periodo delicato passato dalla 27enne siciliana. Adua raccontò i suoi problemi con l'anoressia nello studio di Verissimo nel marzo 2019: "Sono arrivata a pesare 32-34 chili. Ho rischiato la vita perché gli organi potevano smettere di funzionare da un momento all’altro, però non mi rendevo conto di quello che stavo rischiando. Anche perché forse morire era la mia volontà in quel momento. Passavo le mie giornate a letto a guardare il soffitto, non riuscivo a fare niente". La Del Vesco ha affrontato l'argomento anche nella Casa del GF Vip, in un momento di confidenza con Andrea Zelletta e con Dayane Mello, raccontando di non esserne ancora uscita al 100%, ma di aver imparato a gestire il disturbo: "Alterno momenti, avevo quella voce nella testa che ogni tanto rispunta. Sarei falsa a dire il contrario".

Adua Del Vesco e le rivelazioni choc con Massimiliano Morra

Adua ha sofferto di anoressia per circa sei anni, in un periodo buio legato alla depressione. Sembra che i suoi problemi psicologici siano stati causati anche da un'esperienza di lavoro traumatizzante condivisa con l'ex fidanzato Massimilano Morra, anche lui concorrente del GF Vip. "Abbiamo subito delle manipolazioni. Per me è gravissimo. Non avevamo libertà, eravamo in una gabbia d'oro ed è la verità. Io mi assumo la responsabilità di quello che dico", ha raccontato l'attrice, che ha addirittura svelato di aver rischiato il suicidio. Parole destinate a creare uno scandalo con pochi precedenti nella storia recente della tv.