Diventa sempre più evidente l’attrazione di Dayane Mello nei confronti di Francesco Oppini. La modella, ex compagna di Stefano Sala, era entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 da single ma a Cinecittà ha conosciuto il figlio di Alba Parietti, da tempo fidanzato con Cristina Tomasini. Il feeling nato nella Casa non si è mai tradotto in un avvicinamento fisico tra i due, con Francesco che ha preferito perimetrare il suo rapporto con Dayane per evitare che sia equivocato dalla fidanzata Cristina Tomasini a casa. L'argomento è tornato al centro dell'attenzione nel corso dell'ottava puntata, quando Dayane ha chiarito definitivamente la sua posizione nei confronti di Francesco.

La mia cultura è toccare chi ho vicino. Vado oltre il "come stai?". Sono molto fisica. Il fatto di essere così mi porta a essere fraintesa. Cristina, tienitelo, è tuo.

La lite con Franceska Pepe

Francesco Oppini, pur avendo chiarito di non avere alcun interesse sentimentale per la Mello, ha espresso belle parole per lei: "Il fatto che abbia il coraggio di dire queste cose le fa onore. Io non ho paura di mia madre, ho paura di una reazione fuori". Nel discorso si è inserita Franceska Pepe: la concorrente eliminata nella precedente puntata, protagonista nella Casa di diversi scontri con Dayane, è intervenuta dallo studio e ha attaccato la brasiliana. A suo dire, il suo presunto interesse per Oppini sarebbe una finta, orchestrata per pura visibilità mediatica:

Mi sembra più interessata ad avere una storia d'amore all'interno del GF, che a Francesco. Certo, dal modo in cui lo guardi si vede che proprio che sei innamorata di lui… Ma dai, per favore Dayane.

Oppini ha preso le difese della Mello: "Non l'ha detto solo a te. Dayane ha sempre detto che le sarebbe piaciuto avere una storia d'amore nella Casa". La stessa Dayane lo ha ammesso: "Sono single, ho sempre detto che se capita mi piacerebbe avere una storia qui".

Lo scherzo di Dayane e il finto bacio

Tra Dayane e Francesco erano nate tensioni in seguito a una burla organizzata dalla brasiliana. Sull’onda dei precedenti scherzi ben riusciti nella Casa (quello che Tommaso Zorzi e Oppini hanno organizzato ai coinquilini e quello ai danni di Maria Teresa Ruta), Dayane e Adua Del Vesco hanno pensato di organizzare una vendetta ai danni di Oppini. Dayane ha finto di avere raccontato in confessionale di avere baciato Oppini nascosta dalle telecamere e quando il pettegolezzo è arrivato alle orecchie di Francesco, l’uomo ha chiesto spiegazioni. “Non ci siamo mai nemmeno incrociati ieri sera, ma stai scherzando? Se non stai scherzando, non ti parlo più”, ha minacciato lui un istante prima che Dayane ammettesse lo scherzo organizzato con la complicità di Adua. Ma Oppini non l’ha presa bene. Francesco ha commentato lo scherzo di Dayane con Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci. “Era uno scherzo di mer**” ha detto il commentatore sportivo, raccogliendo il consenso degli amici. Nemmeno all’ex moglie di Flavio Briatore è piaciuta la trova delle coinquiline. “Questo continuo bisbigliare all’orecchio come le bambine dell’asilo è un comportamento molto infantile”, ha detto Elisabetta bocciando le due. Poco dopo, deciso ad allontanare Dayane per rispetto alla compagna, Oppini ha cercato di mettere una distanza tra sé e la modella.

La fidanzata Cristina Tomasini gli aveva chiesto di allontanarsi

Oppini sta rispettando una precisa volontà espressa dalla fidanzata Cristina. La donna ha più volte chiarito che, pur avendo compreso che non esistono intenzioni ambigue da parte del suo compagno, preferirebbe ci fosse tra Francesco e Dayane maggiore distanza, anche allo scopo di non alimentare l’inevitabile chiacchiericcio. Oppini lo ha appreso leggendo un post pubblicato dalla madre Alba Parietti e ha deciso di regolarsi di conseguenza per evitare di ferire la compagna a casa.