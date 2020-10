in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Durante la settima puntata del Grande Fratello Vip 2020, Francesco Oppini ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Dayane Mello. L'eccessiva complicità tra i due, infatti, aveva scatenato la reazione della madre del gieffino Alba Parietti e della fidanzata Cristina Tomasini. Così, Oppini ha reputato opportuno ribadire l'amore che prova per la sua compagna, sentimento che Dayane Mello non potrebbe mai scalfire. Dopo la puntata, la brasiliana è apparsa infastidita da questa presa di distanza.

Il fraintendimento nato da un bigliettino

L'attrito tra Dayane Mello e Francesco Oppini ha avuto origine dal messaggio scritto su un bigliettino, interpretato in maniera sbagliata dalla brasiliana. La donna ha fatto sapere a Pierpaolo Pretelli che Oppini le aveva dato un biglietto su cui c'era scritto: "Ti voglio bene". Lo ha interpretato come un primo passo da parte di Francesco nei suoi confronti. Diversa la spiegazione del diretto interessato. Quest'ultimo ha chiarito che il suo messaggio era: "Ne parliamo fuori, tvb". Si riferiva alla lite avuta da Dayane con Franceska, durante la quale le ha buttato per terra i trucchi. Voleva semplicemente invitarla a essere meno impulsiva, ma preferiva non rimproverarla davanti alle telecamere. Poi ha aggiunto: "Tvb è come una pacca sulla spalla".

Dayane Mello contro Francesco Oppini

Dayane Mello ha avuto modo di avere un chiarimento con Francesco Oppini qualche ora dopo la diretta. La gieffina ha spiegato: "Ci siamo visti stamattina, ci siamo sempre salutati, poi non avere più questo è brutto". Il figlio di Alba Parietti, tuttavia, le è venuto incontro. Le ha assicurato che per lui la questione si è ormai risolta: "Il nostro discorso è chiuso lì. Una volta chiarita così, una cosa è come se non fosse esistita". Ma la Mello, sebbene senza troppa convinzione, si è detta pronta a tagliare i ponti con lui: "È tutto diverso adesso. Facciamo una cosa, ci salutiamo però non ca*armi più. Ci salutiamo e basta". Oppini ha detto di trovarla infantile: "In questo momento hai 12 anni. Questa è una richiesta che se vuoi io posso seguire, ma non ha senso. Se vuoi ti evito. Vuoi che ti eviti proprio? Secondo te ha senso? Io non evito una persona con cui mi trovo bene".

Oppini preoccupato per quanto sta accadendo fuori

Francesco Oppini, poi, si è confidato con Tommaso Zorzi. È apparso preoccupato per quanto sta accadendo fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2020. Teme che sua madre possa chiamare incessantemente Cristina, per colmare la mancanza del figlio. Inoltre, non gli piace che Alba Parietti continui a difenderlo come se lui non fosse in grado di farlo da solo: