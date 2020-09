Franceska Pepe si è resa protagonista di un'altra lite al Grande Fratello Vip. La modella, decisamente abile a innescare gli scontri dentro la Casa, ha fatto infuriare Adua Del Vesco accusandola di averle toccato i suoi oggetti personali contenuti nel beauty case, convinta che l'attrice le avesse rovesciato una crema. Si è sfiorato il catfight, con tanto di gesto di stizza di Dayane Mello, che già nei giorni scorsi ha avuto momenti di tensione con la Pepe.

Lo scontro con Adua e Dayane

"Non toccare le mie cose", ha inveito Franceska contro Adua. Inutili i tentativi della Del Vesco di difendersi negando di aver messo le mani sugli articoli privati della Pepe, altrettanto vano l'intervento di Dayane e Myriam Catania per sedare gli animi. Anche Franco Oppini si è inserito per cercare di calmare la situazione, ma Adua si è infuriata ed è andata via. La Mello, definitivamente snervata dalla coinquilina, ha deciso di rovesciare il beauty case incriminato: "Te tocco io le tue cose, ma curati". Tra le due era già scoppiata una lite per il taglio delle carote, e la pace tra le due, sancita poco dopo, è durata solo una manciata di giorni. "Lei istiga per mettersi in mostra" ha sostenuto Adua. Ne è convinto anche Denis Dosio: "Se non litiga, non si parla di lei in puntata, questo è l'unico modo per far parlare di sé".

Franceska Pepe e le liti con Stefania Orlando e Zorzi

Dayane e Adua non sono infatti le uniche concorrenti che hanno avuto momenti di scontro con la Pepe. Particolarmente furiosa è stata la lite tra Franceska e Stefania Orlando, anche in quel caso per futili motivi. Dalle carote si è passati al kiwi, in una sorta di telenovela culinaria con la Pepe che ha accusato la Orlando di aver fatto marcire un frutto. Stefania non è riuscita a trattenere la calma: "Sei una provocatrice e te lo ripeto. Bugiarda! Come dice il tuo ex fidanzato. Capra! Capra! Capra!". Altro personaggio con cui è nato un rapporto complicato è Tommaso Zorzi: tra liti e tentativi di riappacificazione, l'amore-odio tra i due continua da giorni.

La Pepe in nomination, la provocatrice della Casa rischia l'eliminazione

Solitamente le liti in questione nascono da Franceska, che si è imposta a tutti gli effetti come la provocatrice del GFVip 2020, forse per strategia. Chissà se questo atteggiamento le tornerà utile o le si ritorcerà contro nella quinta puntata di lunedì 28 settembre: la Pepe è in nomination e rischia l'eliminazione. Gli altri inquilini sembrano essere stanchi di questi contrasti, ma a rivelarsi decisivo darà il giudizio del pubblico, diviso tra chi non la sopporta e chi invece la ritiene un concorrente perfetto da reality per portare un po' di pepe – è proprio il caso di dirlo – nella casa più spiata d'Italia.