Nella casa del Grande Fratello Vip continuano le polemiche contro Franceska Pepe. Questa volta a non mantenere la calma è Stefania Orlando, furiosa contro l'x fidanzata di Vittorio Sgarbi, dopo un battibecco sul cibo. Durante il pranzo infatti, Franceska Pepe si è trovata nel mirino dei compagni accusata di aver mangiato una porzione di troppo. La concorrente si è difesa accusando a suo volta Stefania Orlando, per aver portato un kiwi in camera e averlo lasciato marcire. La conduttrice però, ha avuto qualcosa da ridire. E i compagni le hanno dato ragione.

Le parole di Stefania Orlando contro Franceska

Stefania Orlando non è riuscita a mantenere la calma. Dopo le provocazioni di Franceska si è subito scaldata per far valere le sue ragioni. "Mi hai detto di aver buttato un kiwi che era marcito in camera. Non è vero, l'ho visto stamattina nella spazzatura e non era marcio", spiega. Poi scoppia: "Sei una provocatrice e te lo ripeto. Allora? Sei una provocatrice! Anche per stron*ate, neanche per cose intelligenti. Mi stai accusando di aver rubato il cibo!". La Pepe continua a provocare: "Allora mangialo davanti a tutti se non è marcio". Stefania Orlando non ci sta: "Me lo mangio quando voglio! Non venire a litigare con me! Fly Down! Stai calma e porta rispetto!". Poi perde il controllo: "Sei una bugiarda! Bugiarda! Bugiarda! Come dice il tuo ex fidanzato. Capra! Capra! Capra!". Matilde Brandi e Pierpaolo Petrelli sono costretti a tenerla ferma.

Stefania Orlando scoppia a piangere

Subito dopo lo sfogo, Stefania Orlando scoppia in lacrime e si allontana dal tavolo da pranzo. Alcuni concorrenti la raggiungono per cercare di calmarla. Matilde Brandi: "Non piangere, non le dare la soddisfazione!". Si intromette Tommaso Zorzi, storico nemico della Pepe: "Ma potrai piangere per Franceska?!". La conduttrice spiega di essersi sentita accusata, ma tutti sono pronti a tranquillizzarla: "Nessuno penserebbe questo di te!", aggiunge Oppini, poi la abbraccia. E Massimiliano Morra: "È una provocatrice". Infine anche Petrelli: "All'inizio mi chiedevo, ma lei ci è o ci fa? E invece ci è!".