Mattinata danzereccia al Grande Fratello Vip sulle note di un medley del meglio di Madonna, da Like a Virgin a Into the Groove. Danzereccia e anche un po' pazza perché Franceska Pepe, dopo lo screzio in diretta di qualche giorno fa, ha letteralmente assaltato Tommaso Zorzi di baci, toccatine e morsetti. Tommaso Zorzi ha provato fino alla fine a scansarsi, ammonendo giocoso: "Tesoro, i baci no, però". È un'altra provocazione di Franceska Pepe? Intanto, il mattatore del mattino è stato anche Francesco Oppini con le sue faccette e il suo umorismo. C'è un clima molto sereno, dopo il clamore delle ultime sere.

Il rapporto tra Tommaso Zorzi e Franceska Pepe

Alfonso Signorini ha voluto vederci chiaro nella lite tra Tommaso Zorzi e Franceska Pepe al Grande Fratello Vip. Ha chiesto infatti conto ai gieffini della loro situazione di costante tensione, così Tommaso Zorzi ha spiegato: "Lei non si pone come un ingranaggio del gruppo. Non si possono chiedere alcune cose a lei perché dice che non le competono. Il suo è un comportamento altalenante". A queste parole, Franceska Pepe ha replicato con stizza: "Sei cattivo, ti devi calmare. Qual è il tuo problema?".

La lite per il tanga

Non c'è da fidarsi su un clima disteso quando si tratta di Franceska Pepe e Tommaso Zorzi. I due sono soliti litigare continuamente. L'ultima volta è stato per un tanga trovato a terra, con la gieffina che alzandolo gli avrebbe detto: "È tuo?", mandando su tutte le furie Tommaso Zorzi: "Stai nel tuo, non prenderti confidenze con me. Io non ti ca*o di pezza". E la Pepe: "Dato che hai 1 milione di follower su Instagram pensi di poter trattare la gente di mer*a. Ma calmati e salutami i follower". Zorzi, allora, l'ha insultata dicendole di non avere "niente nel cervello". Franceska, di rimando, lo ha accusato di litigare solo per ottenere visibilità: "Non rivolgermi la parola. Vai a fare Riccanza. Dici di abitare alla torre Solaria ma sono tutte caz*ate. Hai insultato i miei genitori". Insomma, tra Franceska e Tommaso c'è un rapporto complicato.