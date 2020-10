Al GfVip è il momento di Francesco Oppini. I riflettori sono puntati sul suo rapporto con la modella brasiliana Dayane Mello, dopo che nelle ultime settimane i due erano apparsi sempre più vicini. Alfonso Signorini vuole fare chiarezza e chiama il concorrente in confessionale. Gli mostra quello che la madre, Alba Parietti, ha postato sui social: chiede che al figlio venga fatto sentire quanto dice Dayane sul suo conto, alle sue spalle. Francesco Oppini non è poi così felice di essersi trovato in mezzo a questa situazione e il pensiero sembra essere uno solo: la sua fidanzata Cristina.

Francesco Oppini e il bigliettino per Dayane

Con Oppini in confessionale, vanno in onda le immagini di Dayane Mello che racconta, in settimana, di aver ricevuto un bigliettino da parte sua, con su scritto: "Ti voglio bene". A video terminato, Francesco è parecchio arrabbiato con lei, perché spiga che il suo messaggio era in realtà molto diverso. "Il biglietto finiva con un ‘tvb' e c'era scritto ‘ne parleremo fuori'. Non mi è piaciuto il gesto che ha avuto con Franceska quando le ha gettato a terra i trucchi, così passa da arrogante", spiega. "Con lei mi trovo bene, si fa volere bene, è altruista, ma so dove mi posso fermare", fa riferimento alla compagna. "Io so quanto la mia ragazza è sensibile a certe cose, quindi le chiedo scusa se si è sentita ferita", e spiega: "Per me la mia ragazza è una cosa diversa da quello che vedo in giro, perché sono innamorato". Poi, tornato in salotto dai compagni, si rivolge a Dayane: "Qualcuno qui ha pestato una cacca".

La confessione di Dayane Mello e Francesco Oppini

La complicità tra Dayane Mello e Francesco Oppini è stata per giorni sotto gli occhi di tutti.I due si sono divertiti, si sono confidati e non sono mancati contatti come abbracci, balli, mani che si sfiorano e sguardi, intense e lunghissime occhiate. La modella su di lui aveva dichiarato: "Mi piace, lo trovo molto carino, ma è fidanzato. Mi fa molto divertire, lo trovo interessante", in confidenza a Pierpaolo Pretelli, letteralmente scioccato da questa confessione. Dayane Mello non ha esitato a mostrare in ogni momento il suo trasporto nei confronti del commentatore sportivo, abbracciandolo, stampandogli baci affettuosi sul viso, ma lui ha sempre mantenuto alta l'attenzione, cercando di non cedere alla vicinanza della bella modella.

La reazione di Cristina Tomasini

A poche ore dalla settima puntata, Cristina Tomasini ci ha tenuto a fare una precisazione, pubblicando su Instagram un commento che racconta come ha vissuto finora da fuori il presunto flirt tra il suo fidanzato e Dayane Mello. Un momento difficile, affrontato grazie al supporto della madre di Oppini, Alba Parietti. La speranza è che il suo compagno torni a dare importanza e "dignità" al loro rapporto: