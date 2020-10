Continuano le tensioni nella casa del Grande Fratello Vip. Nel pomeriggio, a mettere zizzania tra Dayane Mello e Francesco Oppini già parecchio ai ferri corti, è Adua Del Vesco. Che nella notte ha architettato uno scherzo per far infuriare il figlio di Alba Parietti. Secondo il suo piano, Dayane doveva sostenere con fermezza che tra loro, nella notte, ci sarebbe stato un bacio. L'attrice si avvicina ad Oppini con aria preoccupata e gli confida: "Lei dice che stanotte vi siete incrociati e tu l'hai baciata".

La reazione di Oppini allo scherzo di Adua e Dayane

Davanti alla rivelazione di Adua, il concorrente resta pietrificato: "Ma è fuori di testa completamente, non è vero assolutamente", risponde convinto. "Lei lo ha detto anche in confessionale", incalza Adua Del Vesco. Francesco è sempre più alterato e decide di chiedere spiegazioni alla diretta interessata: "Chiamala che ne parliamo, si inventa le cose". Tirata in causa, Dayane inizia a ridere: "Io sono allibito, non mi ridere in faccia che mi innervosisco", tuona Oppini. "Dillo che c'è stato!", lo incoraggia Dayane a proposito del presunto bacio. "Ma sei fuori? Guarda che smetto di parlarti subito". Alla fine la modella rivela che è uno scherzo e si rivolge ad Adua: "L'idea è sua, che mente malefica".

Zorzi sostiene che Adua sia molto brava a mentire

Lo scherzo è finito, ma Oppini continua a rimuginare su quanto accaduto con Adua e Dayane. Si sfoga in camera da letto con Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi. L'influencer spinge il concorrente a "rimettere al suo posto" Dayane, in maniera più decisa: "Non gli hai mai detto ‘sto scherzo mi fa ca*are. Devi dirgli non fare mai più uno scherzo del genere". Stefania Orlando lo fa riflettere sulla reazione della sua fidanzata Cristina fuori dalla casa. Secondo i compagni, Oppini sta troppo al gioco. Zorzi conclude con un giudizio su Adua: "Sono scioccato da quanto sia brava a mentire".

Elisabetta Gregoraci contro Adua e Dayane

Alla fine interviene nella discussione anche Elisabetta Gregoraci, non ha affatto apprezzato lo scherzo ad Oppini: "Anche per scherzo non si fa". La showgirl ha espresso chiaramente la sua posizione: “Oggi per la prima volta non l’ho difesa Adua, perché questo loro continuo bisbigliare nell’orecchio come le bambine dell’asilo, è un comportamento molto infantile". E ha sottolineato: "Soprattutto per Adua che ha avuto dei problemi a causa di questo modo di fare”.