Al Grande Fratello Vip, quello che era nato come uno scherzo si è concluso come un litigio. È accaduto ieri sera quando Tommaso Zorzi, dopo essersi ubriacato, ha finto di essersi innamorato di Francesco Oppini, suo amico nella Casa. Zorzi gli ha confessato il suo amore senza riuscire a trattenere l’ilarità, cosa che ha messo immediatamente insospettito Oppini. “Ma è uno scherzo?” ha chiesto ripetutamente il figlio di Alba Parietti, consapevole dell’attitudine dell’amico a fare scherzi ai componenti della Casa.

“Sono innamorato di te”: le parole di Zorzi

“Non sto ridendo, non c’è nulla da ridere. È uno scherzo?”, ha chiesto Oppini all’amico e Tommaso ha negato, dopo avergli confessato il suo amore. Poco dopo, Tommaso ha cercato di rincarare la dose e ha abbandonato il salotto fingendo di essere sconcertato dalla reazione dell’amico e dal suo rifiuto. Oppini, Zorzi lo sa, è fidanzato con Cristina Tomasini. Una volta in camera, ha finto di mettersi a piangere sostenuto da Maria Teresa Ruta che aveva scoperto si trattava di uno scherzo.

La reazione di Francesco Oppini che lancia una sedia a Zorzi

Quando, poco dopo, Francesco ha scoperto che si trattava di uno scherzo orchestrato dall’amico, ha reagito male. Sulle prime il figlio di Alba Parietti ha riso, poi ha lanciato una sedia a Tommaso ma non era ancora arrabbiato come lo è stato poco dopo quando si è chiuso in camera a commentare quanto accaduto poco prima. “Non ha nessun senso questo scherzo”, si è lamentato, “è uno scherzo del ca**o”. Anche Zorzi si è irrigidito e ha chiesto a Oppini: “Perché possiamo fare uno scherzo simile con Pierpaolo e Guenda e con me e te no? Perché siamo due uomini?”. “Ero in imbarazzo perché non sapevo che dire”, ha spiegato Oppini, “Ci tengo a te, non voglio ferirti. Era uno scherzo fuori luogo”. Poco dopo, in stanza arancione con Andrea Zelletta, Elisabetta Gregoraci e altri coinquilini, Oppini ha lasciato trasparire il suo fastidio: “Non è stata una bella roba. Mi sono sentito in imbarazzo. Adesso che lui faccia la parte dell’offeso quando quello preso per il cu** sono io…ma che scherzo è? Ha sbattuto una tazzina per terra”.