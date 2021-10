Fino all’ultimo battito con Marco Bocci: cast, puntate e location della fiction Diego Mancini (Marco Bocci) è un famoso cardiochirurgo con un figlio malato, in attesa di trapianto di cuore: andrà contro la sua etica professionale, ma dovrà fare i conti con le sue scelte. Parte da queste premesse il nuovo medical drama di Rai1, girato in Puglia. Nel cast anche Violante Placido, Bianca Guaccero e Loretta Goggi.

Violante Placido, Marco Bocci e Bianca Guaccero nella serie Fino all’ultimo battito

Cosa si è disposti a fare per salvare la vita del proprio figlio? Questo è l'interrogativo che dà il via alla trama di Fino all'ultimo battito, la fiction Rai con Marco Bocci in onda ogni giovedì per 6 puntate: la prima puntata ha fatto registrare un ottimo dato di ascolti. Protagonista è Diego Mancini (Marco Bocci), stimato cardiochirurgo del policlinico di Bari con un figlio in attesa di trapianto di cuore. Per accelerare il trapianto, il dottor Mancini infrangerà il codice deontologico, ma verrà scoperto da Cosimo Patruno (Fortunato Cerlino), un boss incarcerato che lo ricatterà. Oltre a Marco Bocci, che torna in TV dopo "La compagnia del cigno" e "Made in Italy", ci sono anche Violante Placido, Bianca Guaccero, Fortunato Cerlino, Loretta Goggi, Francesco Foti, Francesca Valtorta e Gaja Masciale. Girata in Puglia tra Lecce, Bari, Conversano, Molfetta, Poggiardo e Acquaviva delle Fonti, vede Cinzia TH Torrini alla regia ed è prodotta da Rai Fiction ed Eliseo Multimedia. Ecco le informazioni su cast e puntate e dove vedere gli episodi in diretta, streaming e replica

Le anticipazioni della terza puntata di Fino all’ultimo battito

Cosimo aiuta Diego. Con uno stratagemma, infatti, riesce a sgretolare tutte le accuse del PM. Da una parte, il cardiochirurgo sembra essere riuscito a salvarsi, dall'altra è consapevole che Cosimo ora lo tiene in pugno. Intanto, la salute precaria di Patruno rende necessario un nuovo intervento da parte di Diego, a cui Rosa si rivolge prontamente. Diego, dopo avere visitato Cosimo, comprende che è necessaria una trasfusione.

Fino all'ultimo battito, il cast della fiction con Marco Bocci: attori e personaggi

Marco Bocci interpreta il cardiochirurgo Diego Mancini.

interpreta il cardiochirurgo Diego Mancini. Loretta Goggi interpreta Margherita Ranieri, la nonna di Anna e Paolo e suocera di Diego.

interpreta Margherita Ranieri, la nonna di Anna e Paolo e suocera di Diego. Violante Placido interpreta Elena, la compagna di Mancini.

interpreta Elena, la compagna di Mancini. Bianca Guaccero è Rosa, la nuora di Patruno. Ecco il resto del cast e dei personaggi.

è Rosa, la nuora di Patruno. Ecco il resto del cast e dei personaggi. Giovanni Carone interpreta Paolo;

interpreta Paolo; Gaja Masciale interpreta Anna;

interpreta Anna; Fortunato Cerlino interpreta Cosimo Patruno;

interpreta Cosimo Patruno; Michele Venitucci interpreta Rocco;

interpreta Rocco; Mohamed Zouaoui interpreta Bashir;

interpreta Bashir; Giandomenico Cupaiuolo interpreta Santoro;

interpreta Santoro; Tiziana Schiavarelli interpreta Mimma Rinaldi;

interpreta Mimma Rinaldi; Francesca Valtorta interpreta Cristina Basile;

interpreta Cristina Basile; Ignazio Oliva interpreta Don Claudio;

interpreta Don Claudio; Manuela Minno interpreta Vanessa;

interpreta Vanessa; Francesco Foti interpreta Nicola e

interpreta Nicola e Brando Rossi interpreta Domenico Mazzancolla.

La trama di Fino all’ultimo battito

Marco Bocci nel cast di Fino all’ultimo battito

La prima puntata

Diego Mancini è uno stimatissimo cardiochirurgo. In una vita perfetta con la sua compagna Elena, ciò che lo addolora è solo la cardiopatia di cui soffre il figlio Paolo. La lista trapianti è infinita e la prima è la quattordicenne Vanessa. Quando arriverà un cuore compatibile, sapendo che Paolo non ha più tempo, decide di farlo risultare primo nella lista. Dunque per la prima volta tradisce il codice deontologico per poter salvare suo figlio. Le conseguenze saranno terribili e la sua vita rischierà di andare in pezzi. Diego riuscirà a salvarsi dalla spirale infernale che lo ha risucchiato? Nell'episodio 2 Patruno deve essere operato e a farlo dovrà essere proprio Mancini. Il criminale ha un piano spietato. Intanto, il padre di Vanessa è stanco di aspettare un trapianto che non arriva e decide di riportare subito a casa Vanessa. Diego è distrutto dai sensi di colpa e prova a farlo desistere. Intanto, l'ex marito di Elena e padre di Anna assicura di essere cambiato e vorrebbe recuperare il legame con la figlia.

La seconda puntata

Negli episodi 3 e 4 andati in onda in occasione dellaseconda puntata, Diego Mancini dovrà fare i conti con un risvolto drammatico. Cosimo Patruno, infatti, è riuscito a portare a termine il suo piano. Il criminale è evaso. Il PM Pansini, che guida le indagini, nutre il dubbio che sia stato qualcuno che lavora in ospedale a coprirgli le spalle e a permettergli di fuggire. Diego è devastato e non è l'unico. Anche Rosa è molto preoccupata. Teme, infatti, che il suocero possa decidere di contattare suo figlio Mino, che lei ha tentato con tutte le forze di tenere lontano dal mondo criminale del nonno.

Dov'è girato Fino all'ultimo battito: le location e l’ospedale in Puglia

Il medical drama Fino all'ultimo battito è ambientato nella suggestiva cornice della Puglia, tra Bari e Lecce. Tra le location scelte ci sono Molfetta, Polignano, Monopoli, Acquaviva Delle Fonti, Conversano, Putignano, Bitonto, Minervino e, in Salento, a Nardò, Lequile e Poggiardo. Quanto a molti interni, sono diverse le location ospedaliere sfruttate: Lecce (l’Ospedale Vito Fazzi, il Vecchio Ospedale di Poggiardo), Bari (L’Università degli Studi Aldo Moro, il Circolo Unione del Teatro Petruzzelli).

Fino all’ultimo battito, quante puntate sono e dove vederle in streaming e in replica

Giovanni Carone e Marco Bocci

Le sei puntate di Fino all'ultimo battito andranno in onda in prima serata, ogni giovedì su Rai1. Per vederli in diretta streaming o in replica basterà collegarsi al sito di RaiPlay. Ecco di seguito, intanto, la programmazione completa: