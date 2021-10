Fino all’ultimo battito, anticipazioni ultima puntata del 28 ottobre: il finale di stagione Come finisce Fino all’ultimo battito? Le anticipazioni della sesta e ultima puntata, in onda giovedì 28 ottobre alle ore 21:25 su Rai1, svelano che il boss Cosimo minaccerà di sterminare la famiglia di Diego, partendo dal piccolo Paolo. Tutti i dettagli del finale di stagione della fiction con Marco Bocci, Bianca Guaccero e Violante Placido. Attenzione spoiler.

Come finisce Fino all'ultimo battito. Le anticipazioni dell'ultima puntata, la sesta, in onda giovedì 28 ottobre. Il finale di stagione della fiction con Marco Bocci, Bianca Guaccero, Violante Placido e Loretta Goggi regalerà agli spettatori colpi di scena carichi di adrenalina. Diego, ancora una volta a causa di Cosimo, rischierà di perdere Elena. Inoltre, il boss minaccerà di sterminare la sua famiglia se il delicato intervento che eseguirà su di lui, non dovesse andare a buon fine. L'appuntamento è alle ore 21:25 su Rai1. Ecco la trama del gran finale. Attenzione spoiler.

Le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Fino all'ultimo battito, in onda giovedì 28 ottobre su Rai1. Negli ultimi due episodi, l'undicesimo e il dodicesimo, Rocco versa in gravissime condizioni dopo essere stato investito. Ovviamente non si è trattato di un incidente casuale, ma c'è di mezzo Cosimo. Diego si prenderà cura di lui, eseguendo una delicatissima operazione d'urgenza. Rocco è in coma, mentre per Diego ormai sta diventando impossibile gestire la pressione di Cosimo.

Cosimo minaccia di uccidere il figlio di Diego

Rocco è terrorizzato all'idea di perdere Rocco. Inoltre, ormai non riesce più a convivere con il rimorso e i sensi di colpa. È arrivato per lui il momento di condividere il peso che porta sulle sue spalle. Così, decide di confessare tutta la verità a Elena. La reazione, però, non sarà quella sperata. La donna, infatti, deciderà di lasciarlo. È troppo ferita da lui. Rosa continua a lottare coraggiosamente contro Cosimo. La sua priorità è fare in modo che Mino non abbia contatti con lui. Così, decide di farsi aiutare da Nicola. Diego deve di nuovo operare Cosimo. Prima, però, il boss lo minaccia. Se l'intervento dovesse andare male e lui non dovesse farcela, la famiglia di Diego morirebbe insieme a lui. Primo fra tutti, il piccolo Paolo. Non resta che attendere giovedì 28 ottobre per assistere al finale di stagione della fiction di Rai1 Fino all'ultimo battito.