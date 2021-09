Fino all’ultimo battito vince contro Star in the star, Marco Bocci doppia Ilary Blasi Buono l’esordio della fiction Fino all’ultimo battito. Con 3.884.000 spettatori pari al 20.4% di share, la serie tv con Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero ha vinto la gara degli ascolti. Niente da fare per Star in the star. Il programma condotto da Ilary Blasi non riesce a ingranare.

A cura di Daniela Seclì

Il palinsesto di giovedì 23 settembre ha offerto agli spettatori film, nuove serie tv e programmi di intrattenimento. Rai1 ha lasciato spazio all'esordio della fiction Fino all'ultimo battito con Marco Bocci, Bianca Guaccero, Violante Placido e Loretta Goggi. Su Canale5, invece, è andata in onda una nuova puntata del programma di Ilary Blasi, Star in the star. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti.

Marco Bocci batte Ilary Blasi

Rai1 ha proposto i primi due episodi della serie televisiva in sei puntate Fino all'ultimo battito. Gli spettatori hanno fatto la conoscenza del cardiochirurgo Diego Mancini. L'esordio della fiction diretta da Cinzia TH Torrini è stato seguito da 3.884.000 spettatori pari al 20.4% di share. Dunque, la serie si è attestata come programma più visto e ha vinto la gara degli ascolti (Qui le anticipazioni della seconda puntata). Niente da fare per Star in the star. Il programma di Ilary Blasi non riesce a ingranare. La seconda puntata è stata seguita da 1.816.000 spettatori pari all’11.5% di share (La prima puntata aveva registrato 1.947.000 spettatori con uno share dell’11%).

Ascolti tv di giovedì 23 settembre 2021

Vediamo ora come sono andate le proposte delle altre reti. Rai2 ha lasciato spazio a Widows – Eredità Criminale. Il film con Viola Davis, Liam Neeson, Colin Farrell e Michelle Rodriguez è stato seguito da 818.000 spettatori pari al 4.2% di share. Rai3 ha trasmesso Lui è peggio di me. Lo show di Marco Giallini e Giorgio Panariello ha registrato 792.000 spettatori pari al 4% di share. Italia1 ha proposto tre episodi della serie televisiva Chicago Med che sono stati seguiti da 979.000 spettatori con il 5.2% di share. Infine, Rete4 ha lasciato spazio alla trasmissione Dritto e Rovescio. Il programma di Paolo Del Debbio è stato seguito da 890.000 spettatori con il 6% di share.