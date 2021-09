Fino all’ultimo battito, anticipazioni seconda puntata 30 settembre: Diego nella morsa della mafia Le anticipazioni della trama della seconda puntata di Fino all’ultimo battito in onda giovedì 30 settembre. Nel terzo e quarto episodio della serie con Marco Bocci e Bianca Guaccero, Diego Mancini sarà in grave pericolo. Precipiterà in una spirale di bugie e sarà sempre di più nella morsa della mafia.

A cura di Daniela Seclì

Giovedì 30 settembre, in onda su Rai1 la seconda puntata della serie tv Fino all'ultimo battito. Gli spettatori potranno assistere al terzo e al quarto episodio della fiction con Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero. La situazione per il cardiochirurgo Diego Mancini si farà sempre più pericolosa. L'appuntamento è in prima serata, in particolare alle ore 21:25, su Rai1. Ecco tutte le anticipazioni sulla trama.

Fino all'ultimo battito, anticipazioni seconda puntata

Nell'episodio 3 e nell'episodio 4, Diego Mancini dovrà fare i conti con un risvolto drammatico. Cosimo Patruno, infatti, è riuscito a portare a termine il suo piano. Il criminale è evaso. Il PM Pansini, che guida le indagini, nutre il dubbio che sia stato qualcuno che lavora in ospedale a coprirgli le spalle e a permettergli di fuggire. Diego è devastato e non è l'unico. Anche Rosa è molto preoccupata. Teme, infatti, che il suocero possa decidere di contattare suo figlio Mino, che lei ha tentato con tutte le forze di tenere lontano dal mondo criminale del nonno.

Diego vuole confessare tutto alla polizia

Mino, intanto, è sempre più vicino ad Anna e la sostiene anche nella sua scelta di incontrare il padre biologico Rocco. Diego, dopo essere sceso a patti con la mafia, si vede costretto a curare uno dei delinquenti che è rimasto ferito mentre era in atto l'evasione. Elena nota che c'è qualcosa di strano nel comportamento di Diego e rischia di scoprire l'inferno che il suo compagno sta vivendo. Diego è stanco del vortice in cui è piombato. Non riesce più a sostenere il peso di tutte quelle menzogne. Ormai è deciso ad assumersi le sue responsabilità. Così, si prepara a recarsi dalla polizia. Proprio mentre lo sta facendo, viene a sapere che Vanessa è tornata in ospedale. La sua priorità torna ad essere riuscire a salvarla. Per conoscere tutti i dettagli, non resta che attendere giovedì 30 settembre.