Fino all’ultimo battito, anticipazioni quarta puntata 14 ottobre: Diego bacia Rosa, Elena lo scopre Le anticipazioni della trama della quarta puntata di Fino all’ultimo battito in onda giovedì 14 ottobre su Rai1. Nel settimo e nell’ottavo episodio della serie con Marco Bocci, Bianca Guaccero, Loretta Goggi e Violante Placido, Elena scoprirà il tradimento di Diego e si rifiuterà di sposarlo. L’appuntamento è alle ore 21:25.

A cura di Daniela Seclì

La quarta puntata della fiction Fino all'ultimo battito, va in onda giovedì 14 ottobre su Rai1. Negli episodi 7 e 8 della serie tv con Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero e Loretta Goggi, salirà la tensione tra Diego ed Elena. La donna, infatti, sorprenderà l'uomo mentre bacia Rosa e a quel punto, si rifiuterà di diventare sua moglie. Il faccia a faccia tra le due rivali in amore sarà inevitabile. Ecco la trama e tutte le anticipazioni della prossima puntata della fiction Fino all'ultimo battito. L'appuntamento è come sempre alle ore 21:25 su Rai1.

Fino all'ultimo battito, anticipazioni quarta puntata

Le anticipazioni della quarta puntata della serie tv Fino all'ultimo battito. Negli episodi 7 e 8, in onda giovedì 14 ottobre, Diego dovrà fare i conti con Elena. La donna, infatti, lo ha sorpreso mentre baciava Rosa. Ferita da una scena completamente inaspettata, intende avere un confronto con lui. Diego comprende che è inutile negare l'accaduto. Al contrario, ammette di avere sbagliato. Tuttavia, non può svelare alla sua compagna tutta la verità su quanto sta accadendo nella sua vita. Per questo, decide di dirle che il bacio con Rosa è stato solo un momento di debolezza.

Elena si rifiuta di sposare Diego

Elena non se la sente più di convolare a nozze con Diego. Lo vede cambiato e ritiene di non potersi più fidare di lui. Tuttavia, Elena e Diego si vedono costretti ad andare ad acquistare l'abito di Anna per il matrimonio. Il negozio dove si trova il capo prescelto è proprio quello di Rosa. Diego, nel panico, comprende che presto le due donne si troveranno faccia a faccia. Elena, non appena vede Rosa, si indigna immediatamente. Non riconosce in lei la donna che ha baciato Diego, ma sa che è la nuora del boss evaso, nonché la madre del ragazzo che ronza attorno ad Anna. Così, lascia il negozio furiosa.