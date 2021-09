Fino all’ultimo battito, anticipazioni terza puntata 7 ottobre: Paolo sta male, il dramma di Diego Le anticipazioni della trama della terza puntata di Fino all’ultimo battito in onda giovedì 7 ottobre. Nel quinto e sesto episodio della serie con Marco Bocci e Violante Placido, il piccolo Paolo avrà gravi problemi di salute, ma Diego non ci sarà ad assisterlo. L’appuntamento è alle ore 21:25 su Rai1.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della terza puntata della serie tv Fino all'ultimo battito. L'appuntamento con i nuovi episodi della fiction con Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero e la regia di Cinzia TH Torrini è giovedì 7 ottobre su Rai1. Cosimo farà un favore a Diego e questo porterà il cardiochirurgo a essere sempre più in debito con lui. Un altro dramma sembrerà abbattersi sulla vita del protagonista, quando Paolo – dopo il trapianto – avrà una crisi da rigetto. L'appuntamento con la fiction Fino all'ultimo battito è alle ore 21:25 su Rai1. Ecco tutte le anticipazioni sulla trama del quinto e del sesto episodio.

Fino all'ultimo battito, anticipazioni terza puntata

Le anticipazioni della terza puntata di Fino all'ultimo battito. Cosimo aiuta Diego. Con uno stratagemma, infatti, riesce a sgretolare tutte le accuse del PM. Da una parte, il cardiochirurgo sembra essere riuscito a salvarsi, dall'altra è consapevole che Cosimo ora lo tiene in pugno. Intanto, la salute precaria di Patruno rende necessario un nuovo intervento da parte di Diego, a cui Rosa si rivolge prontamente. Diego, dopo avere visitato Cosimo, comprende che è necessaria una trasfusione.

Il malore di Paolo e l'assenza di Diego

Elena viene a sapere che Anna sta aiutando Mino Patruno a organizzare una campagna sui social. Quando informa Diego, il cardiochirurgo va su tutte le furie. Ha un confronto con Anna e gli intima di troncare immediatamente ogni rapporto con il giovane. Intanto, Mino – che ha lo stesso gruppo sanguigno di Cosimo – accetta di donargli il suo sangue. È Diego a doversi occupare della trasfusione, ma non vuole che Mino lo veda perché potrebbe riferire tutto ad Anna. Un altro dramma sembra stia per piombare nella vita di Diego. Il piccolo Paolo, infatti, dopo il trapianto ha una crisi di rigetto. Quando cercano il cardiochirurgo, però, non riescono a trovarlo.