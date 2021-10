Fino all’ultimo battito, anticipazioni quinta puntata del 21 ottobre: la vita di Diego è in pericolo Le anticipazioni della trama della quinta puntata di Fino all’ultimo battito in onda giovedì 21 ottobre su Rai1. Nel nono e nel decimo episodio della serie con Marco Bocci, Bianca Guaccero, Loretta Goggi e Violante Placido, Diego viene scoperto e verrà picchiato da Cosimo. L’appuntamento è alle ore 21:25.

Le anticipazioni della quinta puntata della serie tv Fino all'ultimo battito, in onda giovedì 21 ottobre su Rai1. La fiction con Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero e Loretta Goggi, si avvia al gran finale. Mancano ancora due puntate (quattro episodi) e poi gli spettatori potranno conoscere l'epilogo. Nel nono e nel decimo episodio, Diego sarà in grave pericolo. Dopo essere stato scoperto, infatti, verrà picchiato da Cosimo. La sua professione riuscirà ancora una volta a salvargli la vita. Un patto con il boss, potrebbe renderlo finalmente libero. L'appuntamento è alle ore 21:25.

Fino all'ultimo battito, anticipazioni quinta puntata

Le anticipazioni della quinta puntata della serie tv Fino all'ultimo battito. Negli episodi 9 e 10, in onda giovedì 21 ottobre, Diego è ormai con le spalle al muro. È stato scoperto. Gli uomini del clan, allora, lo prelevano e lo portano da Cosimo. Un ulteriore colpo inflitto alla relazione con Elena, che sta aspettando Diego nella cattedrale dove avrebbero dovuto celebrare il loro matrimonio. Cosimo è spietato. Picchia Diego furiosamente, ma subito dopo ha un malore.

Diego salva la vita a Cosimo per ottenere la sua libertà

Diego nota che Cosimo sta molto male. Potrebbe decidere di lasciarlo morire, ma la sua coscienza non glielo permette. Così, quando l'uomo rinviene gli propone un patto. Lui lo opererà e gli salverà la vita, in cambio però chiede di tornare a essere libero e di non avere più nulla a che fare con Cosimo. Il boss accetta. Quando Diego torna dalla sua famiglia, inventa delle scuse per giustificare il fatto che per l'ennesima volta abbia fatto perdere le sue tracce e che sia tornato con delle evidenti ferite. Rocco non crede a una parola e inizia a sorvegliarlo. Mino trascorre una notte in prigione e, senza informare Rosa, incontra Cosimo.