Non c'è dubbio che Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli siano i concorrenti chiacchierati della casa del Grande Fratello Vip, la loro complicità non può passare inosservata, ma c'è sicuramente qualcosa che non permette alla bella showgirl di trasformare questa attrazione, ormai evidente, in qualcosa di più coinvolgente a livello sentimentale. Cerchiamo di capire se in effetti si tratta di un vero e proprio crescendo emotivo, o di chiacchiere per alimentare un gossip succulento. Ripercorriamo, quindi, in vista di una nuova puntata del reality in prima serata, quanto è accaduto nel corso di quest'ultima settimana.

Fatale è stato il bacio in puntata

Galeotto fu il bacio che i due gieffini si sono scambiati in prima serata nel corso della terza puntata del Grande Fratello Vip, uno scambio che aveva immediatamente fatto scalpore, da cui già si percepiva che tra loro potesse nascere un'intesa particolare. Se nei giorni successivi la messa in onda hanno cercato di stare lontani, soprattutto la showgirl ha freddato qualsiasi tipo di approccio da parte del modello, lui dal canto suo non ha esitato ad avvicinarsi, pur sempre in maniera scherzosa. Il caso, o meglio, gli autori del reality hanno fatto in modo che in una successiva prova, quella di ballo, venisse a formarsi nuovamente la coppia Gregoraci-Pretelli. Da qui, stando agli scatti e ai video che raccontano momenti topici nella casa del GF, la situazione tra i due sarebbe leggermente cambiata.

Inseparabili prima e dopo Dirty Dancing

Vuoi la necessità delle prove, poi in una coreografia sensuale come quella di Dirty Dancing, la vicinanza tra i due è diventata inevitabile. Tra una piroetta e un casquè non c'è stato modo di far stare lontani i Gregorelli, così come già li chiamano sui social. Quasi vicini al secondo bacio, mai scambiato per ora, i due si scambiano occhiate di fuoco, ridono insieme e sono sempre più complici, una tensione talmente evidente che Antonella Elia non si è risparmiata dal commentare così: "Sono sesso puro". Pretelli è vittima di un'attrazione magnetica che lo ha portato ad intrufolarsi durante la notte nel letto della Gregoraci, dicendole palesemente: "Voglio baciarti", per avere in risposta un silenzio eloquente, di chi ha timore di essere osservata e giudicata da chi da casa sta guardando il suo percorso all'interno della casa. Intanto, dal bacio ai sussulti del cuore il passo è davvero breve. L'ex velino ha confessato ad Adua Del Vesco che più tempo passa e più si è reso conto di provare delle forti sensazioni, qualcosa che non provava da anni.

Elisabetta Gregoraci cederà?

Insomma, l'attrazione c'è ed è evidente, negarla sarebbe chiudere gli occhi davanti all'ovvio, ma la ex moglie di Briatore non riesce a lasciarsi andare, sarà forse per il suo ruolo da madre prima che da donna dello spettacolo? Al momento non ci sono stati commenti da parte sua, niente che faccia trapelare dubbi o possibili tentennamenti che protendano verso un abbassamento delle difese. Per ora, oltre alle risate complici, agli sguardi languidi, alle incursioni notturne, non c'è stato nulla che possa far pensare ad un possibile, quanto veloce, cambio di rotta da parte di "Ely" come la chiama Alfonso Signorini che, senza dubbio, tifa per un lieto fine.