Se Pierpaolo Pretelli dovesse terminare la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip con una vittoria, quest’ultima non consisterebbe nell’arrivare sul primo gradino del podio, cosa che gli consentirebbe di portare a casa il montepremi da 50 mila euro messo in palio dalla produzione. La vittoria vera, però, per l’ex velino di Striscia la notizia potrebbe essere determinata da qualcosa che ha caratteristiche molto diverse rispetto a quelle tradizionali. Per esempio, riuscire nell’impresa di conquistare il cuore della bellissima Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta e Pierpaolo vicini, galeotta una coreografia

Complice la prova settimanale che prevede che i vip si cimentino in una coreografia sulla scia di Dirty Dancing, Pierpaolo è arrivato a un passo dal secondo bacio con Elisabetta Gregoraci. Forte della sensualità che sembrerebbe avere fatto breccia nel cuore dell’ex moglie di Flavio Briatore, Pierpaolo sta lentamente avvicinandosi a Elisabetta, avendo già ammesso (come già anticipato a Fanpage.it) di essere sinceramente coinvolto dalla showgirl e conduttrice. Tra i due non c’è ancora stato nulla di davvero significativo ma una certa alchimia sembrerebbe essersi già sviluppata.

Il primo bacio durante la diretta del GF Vip

Tra Elisabetta e Pierpaolo c’è già stato un bacio durante l’ultima puntata del GF Vip andata in onda. Anche in quel caso, galeotta è stata una prova imposta del Grande Fratello che ha dimostrato di avere notato la sintonia nata tra i due. Pierpaolo ed Elisabetta si sono dovuti scambiare un bacio per guadagnare il budget settimanale, prima in apnea e dopo senza nemmeno l’impedimento dell’acqua. Questo secondo bacio sfiorato, invece, non è stato frutto della coreografia ma una libera interpretazione di Pretelli che sta sfoderando tutte le armi a sua disposizione per conquistare l’obiettivo. Riuscirà nell’impresa di far capitolare Elisabetta?