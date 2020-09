Al Grande Fratello Vip 2020, riflettori puntati su Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. I due gieffini godono già di tantissimi fan che li hanno ribattezzati "Gregorelli" e sperano che l'amore sbocci sotto le telecamere del reality. In effetti, i due sembrano essere molto affiatati e l'ex velino di Striscia la notizia non ha mai nascosto di avere una simpatia per l'ex moglie di Flavio Briatore.

Coccole nel letto tra Pierpaolo ed Elisabetta

In queste ore, l'occhio vigile del Grande Fratello Vip ha immortalato una scena che creerà dibattito tra i fan dei Gregorelli. Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli stavano chiacchierando a letto, insieme ad altri gieffini tra cui Adua Del Vesco, Matilde Brandi e Dayane Mello. Mentre parlavano, Pretelli accarezzava la schiena della showgirl. Poi le ha dato la buonanotte. Prima di raggiungere il suo letto, Pierpaolo ha baciato due volte Elisabetta sul braccio. La gieffina lo ha scacciato e sorridendo gli ha detto: "Basta". (Qui il video ufficiale).

Il bacio in piscina

Le speranze di vedere nascere un amore tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono cresciute esponenzialmente dopo il bacio che i due si sono dati in piscina. Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa lunedì 21 settembre, i due hanno preso parte a una prova che prevedeva di resistere più a lungo possibile dandosi un bacio sott'acqua. I due gieffini, per riuscire a vincere la prova, hanno dovuto baciarsi anche fuori dall'acqua. Le immagini hanno fatto il giro dei social e sono state accolte con entusiasmo da coloro che sperano che Cupido scocchi la sua freccia. Esilarante il commento dei gieffini il giorno dopo. Quando Pretelli ha detto di avvertire un fischio all'orecchio, Elisabetta Gregoraci ha ironizzato: “Ti fischiano le orecchie? Qualcuno ti nomina. I miei pretendenti, il mio ex marito, mio figlio”.

L'interesse di Pretelli per la Gregoraci

Pierpaolo Pretelli, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it poco prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2020, aveva già espresso la sua preferenza per Elisabetta Gregoraci: "Una coinquilina che ha attirato la mia attenzione? A prima vista, devo dire che Elisabetta Gregoraci è una bella donna. La più interessante, anche per intraprendere un discorso, potrebbe essere Elisabetta. Punto sulla conoscenza con lei. Non la conosco ma anche gli amici me ne hanno parlato molto bene, come di una donna umile e preparata. Vedremo. Elisabetta, che io sappia, entra nella Casa da single. Penso sia libera. Vediamo cosa accade, non escludo nulla".