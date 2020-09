Nel corso della quarta puntata del Grande Fratello Vip 2020, trasmessa venerdì 25 settembre, è stata di nuovo evidente la sintonia tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. L'ex velino di Striscia la notizia e la showgirl sono stati ribattezzati dagli spettatori "Gregorelli" e in tanti sperano che nasca un amore. Probabilmente tra loro c'è anche Antonella Elia.

Antonella Elia fa il tifo per i Gregorelli

Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci sono stati i protagonisti della prova della settimana. Insieme a Massimiliano Morra e Guenda Goria hanno ballato sulle note di (I've Had) The Time of My Life. Purtroppo, però, la presa dei Gregorelli non è venuta bene. Pupo li ha bocciati. Antonella Elia, invece, era estasiata dalla coppia: "Tra loro scorreva una vena erotica pazzesca, facevano veramente sangue, era sesso puro". Alla fine, comunque, non sono riusciti a superare la prova. Intanto, nella casa si vocifera di un Pretelli molto preso da Elisabetta. Stefania Orlando ha commentato: "Sta sotto a un treno" e anche Pierpaolo ha ironizzaoto sul fatto che si vedrà costretto a rinunciare alla contessina Giada De Blanck: "Devo sacrificare il titolo di conte credo".

Baci e carezze: i Gregorelli fanno sognare

Gli spettatori hanno iniziato a fantasticare sui Gregorelli dopo una prova che prevedeva di resistere in apnea scambiandosi un bacio sott'acqua. Pierpaolo Pretelli ed Elisabette Gregoraci, a favore di telecamera e su invito di Signorini, si sono dati un lungo bacio anche fuori dall'acqua per riuscire a vincere la sfida. Così, hanno raccolto un tripudio di cuoricini e apprezzamenti sui social. Da allora, i gieffini si sono avvicinati sempre di più, trascorrendo molto tempo insieme. E Pierpaolo non dimentica di darle la buonanotte, coccolarla e ballare con lei.

Cosa diceva Pierpaolo di Elisabetta prima del GF Vip

In realtà, Pierpaolo Pretelli ha manifestato un interesse per Elisabetta Gregoraci ben prima che iniziasse l'esperienza del Grande Fratello Vip 2020. In un'intervista rilasciata a Fanpage.it, aveva detto di reputarla non solo "una bella donna", ma anche "la più interessante" con la quale intavolare dei discorsi. L'ex velino ha spiegato di avere alcuni amici in comune con la showgirl, che gli hanno parlato molto bene di lei. Quindi aveva concluso: "Elisabetta, che io sappia, entra nella Casa da single. Penso sia libera. Vediamo cosa accade, non escludo nulla".