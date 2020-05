La puntata di Uomini e Donne in onda giovedì 14 maggio, si preannuncia decisamente scoppiettante. Lo rivelano le anticipazioni diffuse dal sito WittyTv. Oltre all'ennesima lite tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, verrà concesso ampio spazio ad Alessandro Graziani. Il giovane è conteso tra tre corteggiatrici del Trono Over. Inoltre, Giovanna Abate ammetterà di aver rinunciato a lui a malincuore e sembrerà ripensarci. Ma andiamo con ordine.

Giovanna Abate torna da Alessandro Graziani

Nelle scorse puntate, Giovanna Abate aveva deciso di lasciare andare Alessandro Graziani perché sentiva di non provare per lui lo stesso interesse che nutre per Sammy e per l'Alchimista (che secondo Fanpage.it potrebbe essere Davide Basolo). Le dame del Trono Over, però, non hanno potuto fare a meno di notare il fascino del corteggiatore e hanno chiesto a Maria De Filippi la possibilità di conoscerlo. Permesso accordato. Nella puntata in onda il 14 maggio, ci saranno tre donne per lui: Roberta, Melanie e Sandra. Giovanna Abate, che ricordiamo ha avuto modo di vedere meglio il viso dell'Alchimista, nel video delle anticipazioni appare visibilmente infastidita – forse addirittura gelosa – per il riscontro ottenuto da Alessandro: "Non mi è indifferente quello che sta succedendo. Il fatto che tu abbia tre donne davanti, mi dà anche fastidio". Quando Graziani ha lasciato lo studio, Maria De Filippi ha invitato Giovanna a essere sincera: "Io penso che sia maggiorenne e vaccinato, se tu parli sinceramente, può scegliere liberamente anche lui. Può darsi che ti dica di no". Così, Abate si è alzata ed è corsa da lui.

Gemma e Tina litigano per Cuore di Poeta

Gemma Galgani e Tina Cipollari, intanto, litigano per l'ennesima volta. Maria De Filippi ha invitato la dama del Trono Over a fare chiarezza su ciò che prova per il corteggiatore Cuore di Poeta. Gemma sembra ben disposta a continuare a conoscerlo. Secondo Tina Cipollari, però, sarebbe una "bugiarda": "Ma secondo te, fatti due calcoli, Gemma deve pensare al nipote che ha 25 anni (Nicola Vivarelli, ndr), si stanno frequentando ma può uscire con Cuore di Poeta?". La Galgani, stanca delle affermazioni dell'opinionista, ha alzato la voce: "Basta, veramente, adesso mi stai stancando. Sembra che hai mangiato una scatola di fagioli. Hai la bocca piena di fagioli. E sputa questi fagioli".

Enzo Capo contro Pamela Barretta

Ospiti della puntata che andrà in onda il 14 maggio anche Enzo Capo e Pamela Barretta. Ricordiamo che i due si sono lasciati. L'uomo, tuttavia, è tornato in studio per chiarire le sue motivazioni: "Pamela sa fare la vittima veramente molto bene. Non voglio sembrare un pazzo geloso. Voglio che le cose si sappiano per come si è comportata quella sera". Non resta che attendere la messa in onda della puntata del dating show per scoprire tutti i dettagli, qui intanto il video delle anticipazioni.