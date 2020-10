Alessandra Mussolini potrebbe saltare la prossima puntata di Ballando con le stelle dopo la caduta durante le prove con Maykel Fonts. Alessandra è stata tempestivamente soccorsa dopo l’incidente e le sue condizioni, al momento, non desterebbero grosse preoccupazioni. A fornire i primi aggiornamenti circa il suo stato di salute è stato il suo agente Nando Moscariello che, con un video pubblicato sul profilo Instagram della concorrente del talent show di Milly Carlucci, ha raccontato quanto è accaduto qualche ora fa:

Ho sentito da poco Alessandra. Come sapete, oggi durante le prove ha avuto un incidente che le ha causato una forte emorragia al naso. Adesso stiamo capendo il da farsi. Volevamo ringraziare lo staff di Ballando con le stelle e Milly Carlucci perché sono stati tempestivi nei soccorsi. Volevamo ringraziare le persone che stanno dimostrando tantissimo affetto in questo momento. Speriamo che Alessandra possa fare la puntata, la conoscete e sapete quanto è forte e determinata. Speriamo quanto prima che si possa rimettere.

Potrebbe saltare Ballando con le stelle

Moscariello non fornisce certezze a proposito della partecipazione di Alessandra Mussolini alla prossima puntata di Ballando con le stelle. Al momento, ne parla come di una “speranza”, vincolata alla ripresa totale della concorrente. Notizie più certe a proposito della partecipazione allo show arriveranno con gli aggiornamenti dei prossimi giorni. Quella in corso è certamente l’edizione del programma di Rai1 più movimentata che sia mai andata in onda, dopo i casi di Covid-19 che ne hanno fatto slittare la partenza e l’improvviso ricovero di Raimondo Todaro, costretto a sottoporsi a un intervento d’urgenza per rimuovere l’appendicite.

La caduta di Alessandra Mussolini

Alessandra Mussolini è stata vittima di un incidente durante le prove di Ballando con le stelle. La concorrente si stava allenando con Maykel Fonts, suo partner di ballo, quando secondo quanto scritto da Dagospia sarebbe “precipitata al suolo, di faccia”. A confermare l’incidente anche Alberto Matano durante l’ultima puntata de La vita in diretta andata in onda: