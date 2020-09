Raimondo Todaro, come facilmente prevedibile, non ha potuto presenziare alla puntata di Ballando con le stelle 2020 di sabato 26 settembre. Come Milly Carlucci ha raccontato, il ballerino si è sentito male domenica scorsa: "Ha avuto un attacco fulminante di appendicite, fortunatamente si è tutto risolto, l'operazione è andata benissimo. Siamo felicissimi. Ma dopo l'operazione lui è ancora ricoverato al Policlinico Gemelli a Roma".

Con chi ballerà Elisa Isoardi

La conduttrice ha spiegato cosa prevede il regolamento in casi come questo. Perché la coppia composta da Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi possa restare in gara è necessario che il concorrente, in questo caso la Isoardi, sia presente sulla pista. Il professionista a cui è stata associata deve essere allo stesso modo presente in pista oppure in collegamento: "Deve comunque aver preparato e allenato durante la settimana il suo allievo". Solo nel corso della serata verrà svelato come si svolgerà l'esibizione di Elisa Isoardi.

Il messaggio di Raimondo Todaro per Elisa Isoardi

Milly Carlucci ha fatto una sorpresa a Elisa Isoardi facendole vedere un messaggio che Todaro ha registrato per lei un paio di giorni fa. Nel breve filmato, il ballerino parla alla concorrente dal letto d'ospedale: "Vedere Elisa ballare in videochiamata è stato davvero emozionante per me, sono orgoglioso del lavoro che sta facendo. Ne approfitto per ringraziare Stefano e Sara che ti sono stati accanto tutto il giorno in questa settimana. So che ti stanno dando una mano anche dal punto di vista emotivo. Ringrazio anche tutti gli amici di Ballando, che ti stanno vicino. Mi è dispiaciuto vederti in lacrime. Ti conosco, so quanto sei fragile. Ti prometto che farò il possibile per starti vicino sabato sera e non lasciarti sola. Ti voglio bene".