La semifinale di The Voice Senior ha decretato chi saranno gli 8 concorrenti in gara verso la finalissima di domenica 20 dicembre. Dopo le prime tre puntate dedicate alle audizioni al buio, i giudici Clementino, Gigi D'Alessio, Loredana Bertè, Al Bano e Jasmine Carrisi hanno decretato i scelto i migliori talenti tra i 24 che sono riusciti a conquistare la loro fiducia. Sono Giovanna Sorrentino, Rita Mammolotti, Alan Farrington, Roberto Tomasi, Erminio Sinni, Marco Guerzoni, Elena Ferretti e Tony Reale, che si sfideranno sul palco per cercare di vincere la prima edizione di The Voice Senior.

Domenica 20 dicembre la finale di The Voice Senior

Per la finale di The Voice Senior, l'ultima delle cinque puntate, Antonella Clerici si prepara ad un grande show in diretta. In prima serata su Rai 1 domenica 20 dicembre, scopriremo chi è il primo vincitore dello show rivelazione di questo fine 2020. I concorrenti dei rispettivi team rimasti in gara si scontreranno in due manche. Durante una prima fase, i concorrenti metteranno in campo il loro cavallo di battaglia, ma solo due per ogni team riuscirà ad accedere all'ultima sfida finale. Stavolta, però, saranno proprio i coach a decidere chi potrà andare avanti nella gara fino ad arrivare a due concorrenti per team. Il vincitore di The Voice Senior riceverà un vinile con le sue performance e un suo brano, inedito, verrà pubblicato dalla Universal.

Perché The Voice Senior piace così tanto?

Dalla storia di Erminio Sinni a quella di Giulio Todrani, il padre di Giorgia, passando per quella di Giovanna Marinuzzi la musa di De Gregori, sono tanti i motivi che hanno generato grande attenzione per il programma. Il grande pregio di The Voice Senior è stato certamente quello di intrecciarsi al periodo storico che stiamo vivendo, mettendo al centro una categoria di persone da mesi ritenuta di secondaria importanza ai fini dei dati statistici ai quali ci siamo addomesticati in questo tempi di pandemia. A questo si aggiunge l'idea di una competizione sana, quasi nulla, tra i partecipanti, al pari dell'idea che tutti possano godere di una possibilità per poter mettere in mostra le proprie doti e la propria passione. Sia che si tratti della prima volta, sia che riguardi chi ci ha già provato e, per i motivi più disparati, non è stato fortunato.