L'esclusione dalla finale di The Voice Senior e una telefonata che non è mai arrivata ha portato Giulio Todrani, il papà di Giorgia che ha gareggiato alla prima edizione di The Voice Senior a polemizzare con Loredana Bertè. Il cantante non è risultato tra gli 8 finalisti del talent e nell'ultima puntata è stato costretto ad esibirsi da casa a causa del Covid: Todrani, infatti, è risultatio positivo e per questo motivo non ha potuto essere presente in studio davanti ai giudici, ma la produzione gli ha comunque permesso di esibirsi da casa, in collegamento con una versione di "It's not Unusual" di Tom Jones che ha convinto i giudici, benché non gli abbia permesso di potersi giocare la finale.

La polemica per la telefonata mai arrivata

L'amarezza del bluesman è andata oltre la gara, e si è espressa in forma diversa, così l'indomani mattina, rispetto alla messa in onda del programma, è intervenuto su Twitter per una polemica con la sua Coach Loredana Bertè, rea di non avergli fatto neanche una telefonata per sapere quali fossero le sue condizioni di salute dopo aver saputo della sua positività al virus, né per dare qualche suggerimento rispetto alla versione della canzone con cui si sarebbe esibito: "La mia delusione nei tuoi confronti è per la tua poca umanità ignorando un artista che ti aveva scelto come coach e aveva avuto fiducia in te il 29 ottobre e il 5 dicembre le prime parole che ho sentito da te in collegamento Skype, che comunque partivo penalizzato.

I problemi col Covid di Todrani

"Cara Loredana tu sai benissimo tutti i miei problemi che ho avuto io e la mia famiglia con il Covid dal 6 novembre al 5 dicembre, e in 30 giorni mi sarei aspettato da te almeno 1 telefonata per sapere come stavo, al telefono non ti contagia il covid e anche per consigli sul pezzo" ha continuato il cantantes emore su Twitter, riprendendo anche alcuni tweet che la cantante gli aveva dedicato. In uno Loredana Bertè scriveva: "Giulio mi spiace, sei unico e ti auguro di riprenderti presto" ma la risposta polemica di Todrani è stata: "Cara Loredana dispiace molto più a me hai leso la mia"professionalità.