Si è tenuta stamattina, la conferenza stampa di presentazione di Che Dio ci aiuti 6. La sesta stagione dell'amatissima serie tv di Rai1 andrà in onda a partire da giovedì 7 gennaio 2021. Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci e suor Costanza, interpretata da Valeria Fabrizi sono pronte a tenere compagnia agli spettatori. Con loro anche i volti più apprezzati della serie come Francesca Chillemi e Gianmarco Saurino, graditi ritorni come Diana Del Bufalo e frizzanti novità come Pierpaolo Spollon ed Erasmo Genzini.

Elena Sofia Ricci torna a interpretare Suor Angela

Elena Sofia Ricci, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it, aveva già anticipato che la sesta stagione di Che Dio ci aiuti sarebbe arrivata in tv nel 2021 e sarebbe stata composta da dieci puntate. Nel corso della conferenza stampa, l'attrice ha parlato con grande affetto del suo personaggio evidenziando le caratteristiche che la rendono tanto amata dagli spettatori e dando alcune succose anticipazioni su ciò che accadrà:

"Suor Angela avrà una crisi importante sul suo passato, sulla sua famiglia, che dovrà convivere con la sua famiglia adottiva, quella del convento. La sua missione sarà cercare di uscire indenne da un altro tsunami. I panni di Suor Angela sono un po' dei panni di un supereroe: quando recito smetto di essere Elena Sofia e divento davvero il mio personaggio, divento lei alle prese con quello che succede a tutti noi. Qualcosa che ci pone davanti a delle scelte di vita. Un aspetto di questo personaggio che fa sì che ci si affezioni a Suor Angela è che è reale, è come tutti noi. È qualcosa di cui anche io non posso fare a meno. Quando incontro i miei ragazzi e le ragazze durante le attività sul set mi emoziono spesso: sono la mia grande famiglia, una famiglia con cui ho deciso di passare tantissimo tempo".

Valeria Fabrizi è suor Costanza

Valeria Fabrizi torna a vestire i panni della spumeggiante suor Costanza. È lei che tenta di tenere a bada i colpi di testa di suor Angela. L'attrice ha spiegato: "Suor Costanza è un personaggio che è sempre presente anche se non fa qualcosa di particolare, è presente all'interno della serie come una costante di cui non possiamo fare a meno". In effetti, è impossibile darle torto. Cosa sarebbe Che Dio ci aiuti senza la simpaticissima suor Costanza? Elena Sofia Ricci ha rimarcato l'affetto che prova per la collega: "Valeria è una forza della natura, sul set non c'è nessuno che ci faccia ridere come Valeria. A nome di tutti grazie per essere una donna così speciale, vederti lavorare è un privilegio, si ride con le lacrime".

Francesca Chillemi è la novizia Azzurra

Nella sesta stagione di Che Dio ci aiuti, Azzurra diventerà una novizia. L'attrice Francesca Chillemi è apparsa molto soddisfatta del percorso che farà il suo personaggio nelle nuove puntate: "Gli sceneggiatori riescono a creare sempre un prodotto vivo, un personaggio che cambia di continuo, che esce dagli schemi e li stravolge. Questa è Azzurra". Inoltre, è stato precisato che la follia di Azzurra resterà intatta a prescindere dall'abito che indosserà.

Il ritorno di Diana Del Bufalo nei panni di Monica

Che Dio ci aiuti 6 sancirà anche l'atteso ritorno del personaggio di Monica, interpretato da Diana Del Bufalo. Impossibile non pensare che si innescherà un triangolo con Nico e Ginevra, interpretati rispettivamente da Gianmarco Saurino e Simonetta Columbu. L'attrice, tuttavia, ha rassicurato tutti: "State tranquilli, Monica non è da temere. Anzi, perderà diverse cose che la faranno crescere come persona e come personaggio. Abbiate fiducia negli sceneggiatori!".

Simonetta Columbu svela cosa accadrà a Ginevra

Simonetta Columbu tornerà a deliziare gli spettatori con il personaggio della fragile e simpaticissima Ginevra. L'attrice ha spiegato che l'ex novizia acquisirà una nuova consapevolezza: "Se prima il personaggio di Ginevra era concentrato sul suo passato e sul presente, ora sarà proiettato verso il suo futuro. Gli incontri che avverranno serviranno a farla maturare e a riflettere sulla sua vita".

Gianmarco Saurino tra Ginevra e Monica

Dopo il successo di Doc – Nelle tue mani, Gianmarco Saurino torna a interpretare Nico Santopaolo nella serie Che Dio ci aiuti 6. In questa stagione sarà beato tra le donne, ma continuerà anche il suo percorso di maturazione: "Il mio personaggio è cambiato dall'inizio, da un donnaiolo frivolo ad una persona responsabile con una famiglia a cui badare. Con il ritorno di Monica ci sarà un triangolo fatto di amicizia e di amore, ma nulla sarà scontato".

Erasmo Genzini è il nuovo personaggio Erasmo Ferri

Tra i nuovi volti di Che Dio ci aiuti 6 c'è Erasmo Genzini, che il pubblico ha già avuto modo di apprezzare in fiction come ‘L'isola di Pietro'. L'attore ha svelato qualche dettaglio in più sul suo personaggio: "Erasmo Ferri si ritrova in quel convento per cercare delle risposte. Questo genera una dinamica di reazioni e conseguenze che diventeranno una parte difficile da gestire ma che al contempo darà vita al personaggio e a chi gli sta attorno".

Nel cast di Che Dio ci aiuti 6 anche Pierpaolo Spollon

Nuovo volto della serie Che Dio ci aiuti 6, un altro amatissimo attore di Doc – Nelle tue mani: Pierpaolo Spollon interpreta Emiliano. In un'intervista rilasciata a Fanpage.it, aveva anticipato sul suo personaggio: "Emiliano ha mantenuto il camice, ma non è come Riccardo. È uno psichiatra dell'infanzia, molto bravo, serio e professionale che però quando si innamora combina un disastro dietro l'altro". In conferenza stampa ha aggiunto: "La commedia è una macchina che funziona perfettamente se tutti rispettano determinati obiettivi. Il mio personaggio, uno psichiatra dell'infanzia, entra in convento integrandosi con i diversi personaggi e con le situazioni esistenti".