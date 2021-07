Torna in prima serata a partire dal 17 settembre uno dei programmi più amati dal pubblico italiano, si tratta di "Tale e quale show", il talent condotto da Carlo Conti, in cui alcuni volti noti dello spettacolo si mettono alla prova per mostrare le loro abilità canore. Se già sono stati fatti alcuni nomi relativi ai concorrenti di questa nuova edizione, pare che altre novità arrivino in seno alla giuria dello show. Secondo TvBlog, infatti, saranno sempre tre i giudici ma qualcuno di loro, infatti, potrebbe non esserci.

Chi resta e chi va via tra i giudici

Non ci sono dubbi sul fatto che Loretta Goggi continuerà a detenere il suo posto incontrastato di prima donna dello show, certamente non ci sarà Vincenzo Salemme che, ormai da qualche anno, aveva ricoperto con grande ironia questo ruolo, ma stavolta sarà impegnato sul set di un film. Ancora incerto, invece, è il futuro di Giorgio Panariello che, a quanto pare, potrebbe essere sostituito, sebbene siano più alte le probabilità di rivederlo dietro il bancone dei giudici. Stando a quanto riportato da TvBlog, tra i nomi che si contenderebbero il posto in giuria ci sono: Cristiano Malgioglio, che già ha presenziato allo show, Pupo, Orietta Berti, ma anche cantanti come Nek, Francesco Gabbani o ancora comici come Angelo Pintus e Frank Matano.

I concorrenti di Tale e Quale Show

In attesa di scoprire qualche dettaglio in più in merito ai giudici che presenzieranno nella prossima edizione, i nomi che quest'anno si contenderanno il titolo di vincitore di Tale e Quale Show provengono dal fior fiore dello spettacolo italiano. Oltre a Ciro Priello, già vincitore di Lol-Chi ride è fuori su Amazon Prime Video, ci sono anche Alba Parietti, che ha fatto trapelare la notizia in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, e anche un grande personaggio della passata stagione televisiva, ovvero Stefania Orlando, che abbiamo visto al Grande Fratello Vip come sodale di Tommaso Zorzi. Altri concorrenti verranno poi resi noti dal conduttore man mano che saranno confermati.