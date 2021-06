Alba Parietti parteciperà a Tale e Quale Show. Nel cast della prossima edizione del programma, che torna per l'undicesimo anno consecutivo, ci sarà anche lei, come ha annunciato in un'intervista a Chi: "È difficile imitarmi perché sono un camaleonte, prendo la forma e il colore di quello che ho intorno. Farò “Tale e quale show” proprio perché non sono mai rimasta tale e quale a me stessa".

L'opinionista e conduttrice, molto presente nei salotti televisivi quotidiani, affronterà questa nuova avventura, che prenderà il via a settembre, come sempre al venerdì sera, su Rai1. Parietti che si dice pronta a prove fuori dalla prassi: "vorrei imitare anche qualche uomo, mi sento molto fluida".

I concorrenti di Tale e Quale Show già confermati

Il nome di Alba Parietti nel cast di Tale e Quale Show si aggiunge a quelli già confermati nelle scorse settimane, tra i quali spiccano quello della soubrette Stefania Orlando, dell'ex GFVip Pierpaolo Pretelli, di Ciro Priello dei The Jackal (con lo spoiler in diretta di Carlo Conti) e l’ex Velina Federica Nargi, la cantante Deborah Johnson (figlia di Wess, il cantante scomparso nel 2009 che duettò negli Anni 70 con Dori Ghezzi).

Terzo talent per Alba Parietti

Per Alba Parietti, che il prossimo 2 luglio compirà 60 anni, si tratta del terzo celebrity talent targato Rai1 che la vede come concorrente. Aveva iniziato con Notti sul Ghiaccio, per poi continuare con Ballando con le Stelle. Adesso arriva Tale e Quale Show. A proposito dell'età, l'Alba nazionale non si è risparmiata dal commentare nell'intervista rilasciata al settimanale Chi il prossimo traguardo: