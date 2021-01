Conosciamo quanto Netflix sia protettiva fino all'inverosimile nei confronti dei dati sulla visione dei suoi prodotti. In questo caso, c'è stata un'eccezione: nelle prime quattro settimane, Bridgerton è stata vista da 63 milioni di abbonati. Oltre a questo, il film per ragazzi We Can Be Heroes è stato visto da 44 milioni di abbonati nel mondo. Dati enormi che hanno fatto registrare la storia degli accessi sulla piattaforma on demand tra Natale e Capodanno.

Il successo di Bridgerton

Bridgerton, disponibile dal 25 dicembre, è entrata da subito nei favori del pubblico di Netflix. Con quella miscela esplosiva, a metà strada tra Orgoglio e Pregiudizio e Gossip Girl, e la scelta di raccontare la Regency era, l'ottocento inglese, in un modo completamente anti convenzionale e sopra le righe, la prima serie tv interamente prodotta da Shonda Rhimes per Netflix è stata un successo che ha superato le più rosee aspettative. Tratta dai romanzi romance di Julia Quinn, la prima stagione di Bridgerton racconta la complessa storia d'amore tra Daphne, dama della famiglia Bridgerton che ha da poco fatto il suo ingresso in società, e l'affascinante Duca di Hastings, Simon Bassett. L'elemento chiave che manda avanti la narrazione è una misteriosa stampa che gira quotidianamente: le cronache pettegole della misteriosa Lady Whistledown, la cui identità verrà svelata solo alla fine della prima stagione. I protagonisti di Bridgerton, Regé-Jean Page e Phoebe Dynevor, hanno svelato il segreto della loro intesa: sono stati seguiti da uno speciale consulente che li ha aiutati a sviluppare una loro intimità.

Bridgerton 2 si farà: ecco quando

Netflix annuncia i rinnovi solo dopo mesi ma questo grande successo non può che far sperare per la conferma ufficiale di una seconda stagione. Inoltre, il bollettino pubblicato da Production Weekly ha ufficializzato il set già il 5 novembre 2020. Le riprese, però, saranno previste per il mese di marzo. Una seconda stagione sarà disponibile, nella migliore delle ipotesi, non prima del mese di dicembre 2021.