Una nuova puntata di Tale e Quale Show in onda venerdì 9 ottobre che ha fornito nuove fantastiche imitazioni per i dieci concorrenti in gara. Davanti a Luca Argentero, giudice speciale per l'occasione in questa quarta puntata, l'esibizione di Barbara Cola nei panni di Mina (nella sua versione di "Oggi sono io") ha diviso i giudici resident del programma. Loretta Goggi e Giorgio Panariello elogiano la concorrente, ma Vincenzo Salemme non è d'accordo e stronca l'esibizione.

Cosa è successo nella quarta puntata

La canzone "Oggi sono io", brano che Mina ha coverizzato dalla discografia di Alex Britti, è stata scelta perché tra i brani della "tigre di Cremona" è probabilmente quella meno complessa da eseguire. Loretta Goggi ha elogiato l'interpretazione, ma Vincenzo Salemme non ha lasciato passare: "Questa sera ho sentito che tu hai fatto un'imitazione. Non eri aderente al personaggio, ecco)". Il giudizio di Vincenzo Salemme non è stato condiviso da Giorgio Panariello che ha risposto sardonico: "Ci credo che l'ha imitata, questo è un programma di imitazioni. Poteva mica fare la Vanoni?".

Il percorso di Barbara Cola

Nella quarta serata di Tale e Quale Show, Barbara Cola ha imitato Mina ma nella puntata precedente è stata Adele, conquistando il giudizio uniforme della giuria. La puntata, andata in onda il 2 ottobre 2020, è stata però vinta da Pago con "Portami via", lei si è classificata però al secondo posto. Nella seconda puntata, andata in onda il 25 settembre 2020, Barbara Cola ha vinto imitando Tina Turner con la canzone Proud Mary. Nella prima puntata, andata in onda il 18 settembre 2020 è vinta da Virginio, che ha interpretato Justin Timberlake in Can't Stop the Feeling!, Barbara Cola si è classificata invece al settimo posto interpretando Iva Zanicchi con la canzone "Come ti vorrei".