La terza puntata di Tale e Quale Show, in onda venerdì 2 ottobre in prima serata su Rai1, terminate le dieci esibizioni dei concorrenti, che hanno scoperto chi dovranno interpretare la prossima settimana, si è conclusa con la consueta classifica che ha visto sommarsi i voti dei giurati con quelli di ogni partecipante. Vincitore di questa terza puntata è risultato Pago che ha dovuto interpretare Fabrizio Moro.

La vittoria di Pago

Pago sta dimostrando nel corso di questa decima edizione di Tale e Quale Show di essere particolarmente bravo e portato per le imitazioni dei vari artisti che gli sono capitati finora. Anche la performance che lo ha visto nei panni di Fabrizio Moro è piaciuta moltissimo ai giudici che lo hanno premiato senza riserve e anche i suoi compagni d'avventura non hanno esitato a dargli i cinque punti necessari affinché potesse conquistare il punteggio che lo ha poi portato alla vittoria. Un successo non semplice, dal momento che, anche durante le prove, ha affrontato diverse difficoltà nell'approcciarsi a questo cantante.

La classifica della terza puntata

La esibizioni della terza puntata sono state giudicate in maniera diversa dai giudici, dando poi forma alla classifica che ha decretato il vincitore. Ecco, quindi, i posti dei dieci concorrenti:

Pago con Fabrizio Moro Barbara Cola con Adele Virginio Simonelli con George Michael Francesco Paolantoni con Mino Reitano Carolina Rey con Britney Spears Giulia Sol con Elodie Sergio Muniz con Maurizio Vandelli Francesca Manzini con Giusy Ferreri Carmen Russo con Raffaella Carrà Luca Ward con Berry White

I personaggi della prossima puntata

La prossima puntata, invece, i dieci protagonisti hanno già saputo quali sono gli artisti di cui dovranno vestire i panni nel corso del quarto appuntamento con lo show. Carmen Russo dovrà interpretare Loredana Bertè, Virginio vestirà i panni di Giuliano Sangiorgi, Giulia Sol sarà Christina Aguilera, Francesco Paolantoni sarà Tom Jones, Luca Ward si immedesimerà in Fred Bongusto, Pago sarà Tony Hadley, Carolina Rey sarà Malika Ayane, Sergio Muniz interpreterà Miguel Bosè e infine, Barbara Cola sarà Mina.