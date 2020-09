Tale e Quale Show torna con la seconda puntata, in onda venerdì 25 settembre dalle 21:25 su Rai 1. Carlo Conti in conduzione, guiderà i 10 concorrenti nelle loro nuove incredibili imitazioni musicali, sul palco degli studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Le imitazioni della serata

I dieci concorrenti reduci della prima puntata, stupiranno il pubblico di Rai 1 con nuove entusiasmanti esibizioni. Sul palco vedremo Virgilio Simonelli, vincitore della prima puntata, nei panni di Diodato. La voce di Luca Ward si trasformerà in quella di Ligabue. Francesca Manzini darà prova del suo talento di imitatrice nel ruolo di Levante. Carolina Rey sarà Arisa, Carmen Russo prenderà le sembianze di Sabrina Salerno, mentre Giulia Sol sarà Whitney Houston. Vedremo Francesco Pantaloni come Alan Sorrenti e Pago nei panni di Gianni Morandi. Infine, Barbara Cola si trasformerà in Tina Turner e Sergio Muniz sarà Enrique Iglesias.

Il cast

Il cast di Tale e Quale Show 2020 è composto da dieci concorrenti. A mettersi alla prova con le imitazioni sono l'attore e doppiatore Luca Ward; l'attore Francesco Paolantoni; l'attore, modello e vincitore dell'Isola dei famosi 2004 Sergio Muniz; il cantante ed ex concorrente di Amici Virginio; il cantante ed ex concorrente del Grande Fratello Vip Pago; la ballerina Carmen Russo; la cantante Barbara Cola; la comica ed ex conduttrice di Striscia la Notizia Francesca Manzini; la conduttrice e attrice Carolina Rey e la performer Giulia Sol.

I giudici

A giudicare le imitazioni sul palco, saranno ancora una volta i giurati Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. In più, come giudice d'eccezione della serata, ci sarà schierato anche Lino Guanciale, che presto torneremo a vedere nei panni del Dott. Conforti nella terza stagione de "L'Allieva".