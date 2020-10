La quarta puntata di Tale e Quale Show, in onda venerdì 9 ottobre 2020 in prima serata su Rai1, al termine delle dieci esibizioni dei concorrenti, si è conclusa con la classifica che premia ancora una volta Pago. È la seconda volta consecutiva che il cantante vince la puntata ed è uno dei candidati a trionfare in questa edizione.

Pago vince con Tony Hadley

Pago ha trionfato nella quarta puntata interpretando Tony Hadley, lo storico frontman degli Spandau Ballet. Dopo il Grande Fratello Vip, il cantante sta riconquistando un posto nel mondo dello spettacolo esclusivamente per la musica. I giudici lo stanno premiando, anche i concorrenti gli hanno riconosciuto la capacità di essersi calato nei panni di un artista difficile da imitare. Tra gli altri favoriti alla vittoria finale, Barbara Cola ha diviso i giudici imitando Mina.

La classifica della quarta puntata

La esibizioni della quarta puntata sono state giudicate con il solito meccanismo: dal decimo al primo da sei a quindici punti. Un punteggio che si va ad aggiungere ai cinque punti speciali che i concorrenti si assegnano tra loro. La classifica completa si è così configurata.

1. Pago – Tony Hadley

2. Virginio – Giuliano Sangiorgi

3. Giulia Sol – Christina Aguilera

4. Francesca Manzini – Loredana Bertè

5. Barbara Cola – Mina

6. Sergio Muniz – Miguel Bose

7. Carolina Rey – Malika Ayane

8. Luca Ward – Fred Bongusto

9. Francesco Paolantoni – Tom Jones

10. Carmen Russo – Sheila B. Devotion

Le trasformazioni della prossima puntata

Queste sono le trasformazioni annunciate per la prossima puntata: Sergio Muniz sarà Cat Stevens, Barbara Cola sarà Al Bano, Giulia Sol sarà Alessandra Amoroso, Luca Ward sarà Amanda Lear, Francesco Paolantoni sarà Tony Dallara, Carolina Rey sarà Gaia, Pago sarà Rino Gaetano, Francesca Manzini sarà Jennifer Lopez, Virginio sarà Mango, Carmen Russo sarà Sophia Loren.