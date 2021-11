Alex Belli: “Soleil appiccicata a Gianmaria, è incoerente”, cosa ha detto l’attore alle sue spalle Il rapporto tra Soleil Sorge e Alex Belli comincia a sgretolarsi dopo le accuse di Delia Duran. Adesso l’attore sparla dell’amica dandole dell’incoerente per l’ennesimo riavvicinamento a Gianmaria.

A cura di Gaia Martino

Al Grande Fratello VIP il rapporto tra Soleil Sorge e Alex Belli comincia ad andare in crisi dopo gli attacchi di Delia Duran. La compagna dell'attore non ha affatto apprezzato il particolare feeling tra i due inquilini della Casa e, sia ospite del reality sia nello studio di Barbara D'Urso, ha criticato con parole forti l'italo americana definendola una ‘gatta morta'. La Sorge oltre a non aver apprezzato le offese che le sono state rivolte, ha deciso di prendere le distanze da Alex Belli. Il gesto non è andato giù all'attore il quale, infastidito, ha lamentato in particolare la vicinanza tra l'ex corteggiatrice e Gianmaria Antinolfi, definendo la sua amica ‘incoerente'.

La critica di Alex Belli

All'attore, concorrente del GF Vip, non è andato giù l'atteggiamento di Soleil che ha scelto di allontanarsi da lui e ritrovare il rapporto perso con Gianmaria Antinolfi. Alex ha definito l'italo americana incoerente, ecco le sue parole riportate dal portale Biccy:

Oggi mi sono alzato con le scatole girate perché vedo l’incoerenza. Sole si è incespugliata in una cosa assurda. Sei ore a parlare con Gianmaria, ma scherziamo? Poi me la dovrà anche spiegare quella roba lì. Se ne dicono di cotte e di crude e poi ora sono appiccicati. Li ho visti a ridere, scherzare e abbracciarsi. Io di coerenza ne vedo poca, mi stupisco di Soleil sinceramente. Hanno usato parole pesanti e poi adesso sono insieme.

Ha continuato il suo sfogo accusando la sua inquilina di essere stata più volte contro Gianmaria ed ora ‘sono attaccati‘. "Io credo che nel momento in cui pensi determinate cose di una persona e non hai stima di lei, non puoi starci così a parlare. Non trovo coerenza in questo" ha concluso.

Gianmaria e Soleil

La precedente accusa di Soleil

La ritrovata complicità tra la concorrente italo americana ed il suo ex li ha portati a confrontarsi su diverse vicende e dinamiche della Casa. Soleil ha ovviamente aperto il discorso sul rapporto con Alex e si è detta particolarmente delusa dal comportamento dell'attore, il quale l'avrebbe criticata in merito ad aspetti fisici e caratteriali dopo le critiche di Delia Duran: "A un certo punto mi chiedo perché hai bisogno di sminuirmi per far passare che non c'è interesse", ha commentato. La concorrente sta attraversando un momento molto delicato e nelle ultime ore si è anche isolata dal gruppo, rifiutandosi di partecipare alla Game Night organizzata dal Grande Fratello Vip e condotta da Sophie Codegoni e Clarissa Selassié.