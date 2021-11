GFVip, Soleil stanca delle accuse di Delia Duran: “Non esiste che una in tv mi insulti” Delia Duran continua ad attaccare Soleil Sorge anche lontano dalle telecamere del Grande Fratello Vip. La modella venezuelana, infatti, a Pomeriggio 5 ha ribadito il suo disappunto nei confronti del comportamento adottato dall’influencer. La gieffina, quindi, conclusa la puntata ha commentato queste nuove accuse dicendo che la prossima volta non esiterà ad attaccarla a sua volta: “Non esiste che una in tv mi insulti”.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una puntata particolarmente piena quella di lunedì 8 novembre del Grande Fratello Vip, dove non è mancato un momento dedicato ad Alex Belli e Soleil Sorge. I due, da grandi amici come si sono professati, hanno assistito alle dichiarazioni che Delia Duran ha fatto nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque, dove ha continuato ad attaccare l'influencer per il suo comportamento nei confronti del compagno. A fine puntata le accuse sono state commentate dalla diretta interessata che ha ribadito quanto questi attacchi siano diffamatori nei suoi confronti.

I commenti di Soleil dopo la puntata

Ospite da Barbara D'Urso, Delia Duran non ha detto nulla di diverso rispetto a quanto dichiarato nel confronto avvenuto nella casa più spiata d'Italia, dove ha attaccato Soleil Sorge dicendo che in quanto donna avrebbe dovuto tenere a bada le confidenze di Belli e manifestando al suo compagno il dolore provocatole nel vedere questo affiatamento con la sua compagna d'avventura. A Pomeriggio Cinque queste accuse sono state ripetute con maggior convinzione, di Soleil la modella venezuelana ha detto che è "una gatta morta con una doppia faccia". La gieffina che ha risposto a tono in puntata, dopo aver visto le immagini dello show pomeridiano, si è poi sfogata anche dopo la fine della diretta come riportato su Biccy.it:

Conosco Barbara e so cosa è successo, quello era un momento di tensione. Si vedeva che la d’Urso non era serena e non rideva. Delia mi stava attaccando sicuramente. Quello che ha detto non è bello. Evidentemente anche se sono passati dei giorni, lei pensa le stesse cose. Se lei avesse fatto dei passi indietro avrebbero fatto vedere quello. Invece da Barbara ha detto le stesse cose e per questo me le hanno fatte vedere. Era una cosa di oggi pomeriggio, perché sabato la d’Urso non va in onda. Quindi a mente fredda da venerdì a oggi invece di riflettere e calmarsi continua su quella linea. Lei ha preso una strada chiara contro di me.

Soleil Sorge stufa delle accuse di Delia Duran

La gieffina, quindi, stanca di ricevere attacchi da ogni fronte che la dipingono come una persona che non è, ha chiarito che qualora dovessero ripetersi scontri del genere non esiterà ad attaccare a sua volta: