GFVip, Alex Belli non è sposato con Delia Duran: “Ci siamo scambiati le promesse sulla parola”

A cura di Giulia Turco

Alex Belli non è davvero sposato con Delia Duran. Come aveva lasciato intendere a chiare lettere l'ex moglie Katarina Raniakova, l'attore non avrebbe mai divorziato da lei sulla carta, nonostante la loro storia sia finita da tempo. Per questo motivo, la modella aveva spiegato che il matrimonio con Delia Duran sarebbe stato fasullo. Interrogato sulla questione da Adriana Volpe al GFVip, Alex Belli messo con le spalle al muro ha ammesso: "Io e Delia siamo fidanzati da tre anni, lo scorso 26 giugno ci siamo scambiati delle promesse sulla parola", spiega. "Non ci siamo ancora potuti sposare ufficialmente, ma le carte del divorzio con Katarina sono tutte pronte".

Alex Belli: "Tra me e Soleil c'è un'attrazione artistica"

Nel frattempo negli ultimi giorni, dopo l'incontro tra Soleil Sorge e Delia Duran nella casa, l'influencer e Alex Belli hanno vissuto momenti di sconforto e tensione. Nonostante la modella venezuelana abbia chiarito ad Alex di soffrire molto per la sua complicità con Soleil, i due non hanno mollato un colpo e hanno scelto di tutelare la loro amicizia sopra ad ogni cosa. "Negli ultimi giorni ho capito di non aver nascosto nulla, sono stato limpido. Capisco che fuori non traspaia tutto quello che viviamo, ma vorrei che Delia capisse che sono solo me stesso. Il fatto che io viva un’amicizia pura con una donna è una dimostrazione d’amore". Davanti alle richieste di spiegazioni di Signorini trova nuove scuse e giustificazioni: "Con lei è solo un’attrazione artistica, cerebrale".

Soleil ferita da Delia Duran

Sarebbe stato grazie alle riflessioni di Soleil che Alex avrebbe deciso di non lasciare la casa del GFVip, anche nei momenti in cui ha pensato di mollare. L'attore infatti dopo l'ultima puntata ha cercato di uscire dalla porta rossa, se non fosse stato per Soleil che gli ha sbarrato l'uscita. "Ho cercato di farlo ragionare, il suo amore è più forte di qualunque situazione. Quando trovi un rapporto così è fondamentale tutelare anche l'altra persona. Per il bene di Alex è la prima cosa che ho voluto fare". L'influencer si scalda quando sente le parole che Delia Duran le ha rivolto in studio a Pomeriggio 5, dove l'ha definita ancora una volta una "Gatta morta". Ora Soleil è parecchio infastidita: "Se avessi voluto un uomo me lo sarei andata a prendere".