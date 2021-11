Alex Belli come Tommaso Zorzi: “Esco dal GF Vip, non posso mettere a repentaglio la mia vita” È stata una serata complessa per Alex Belli dopo il confronto avuto in diretta con la moglie Delia Duran che lo ha accusato di averle mancato di rispetto a causa della vicinanza tra l’attore e Soleil Sorge ha quasi abbandonato la casa del Grande Fratello Vip: “Non ce la faccio a star qua dentro”.

A cura di Redazione Spettacolo

È stata una serata complessa per Alex Belli dopo il confronto avuto in diretta con la moglie Delia Duran che lo ha accusato di averle mancato di rispetto a causa della vicinanza tra l'attore e Soleil Sorge ha quasi abbandonato la casa del Grande Fratello Vip. Belli, infatti, dopo la puntata si è diretto verso la porta per lasciare definitivamente la casa e la trasmissione, colpito dalle parole della moglie, ma è stato fermato prima da Soleil, con cui ha avuto un confronto proprio davanti alla porta e successivamente dagli autori che lo hanno chiamato in confessionale, rimandando l'eventuale decisione definitiva. Una scena che ha ricordato quella della passata edizione, quando anche Tommaso Zorzi si approntò alla porta per lasciare il programma a causa di come, spiegò, era stato descritto dai filmati che erano andati in onda.

Perché Belli voleva lasciare la casa del GF Vip

L'attore ha avuto un duro confronto con la moglie, che già nei giorni scorsi aveva spiegato di sentirsi ferita dall'atteggiamento del marito nella casa: "Non ho mai messo in dubbio il nostro amore e tu lo sai benissimo, ma ricordati che ogni parola ha un peso. Ogni gesto ha una conseguenza e tu mi hai deluso, mi hai mancato di rispetto. A me, alla tua famiglia che ti guarda 24 ore su 24 ore" ha detto la moglie mentre Belli si scusava e ribadiva che quella con Sorge era solo una bella amicizia: "Cosa sta succedendo? Gli atteggiamenti sono fraintendibili. Mi fai del male" ha continuato Duran che ha anche chiesto al marito di non bere: "Sei astemio, te lo ricordi? Quando bevi sei un'altra persona".

Le parole di Soleil per fargli cambiare idea

Tra Belli e l'uscita dal programma si è messa proprio Soleil Sorge che con il braccio sulla porta rossa ha provato a spiegare all'attore che così avrebbe buttato due mesi di impegno e soprattutto un'occasione lavorativa importante: "Non ce la faccio a star qua dentro, se questo gioco qua deve mettere a repentaglio la mia vita… capisci, non posso stare qua dentro a fingere. Non ce la faccio a stare qua dentro a fingere e vedere una donna che mi ha guardato negli occhi e mi ha detto l'esatto contrario…" ha detto Belli a Soleil che si è detta anche disposta a non rivolgergli la parola se questo lo avesse potuto aiutare a continuare la trasmissione: "Io e te possiamo anche non rivolgerci più la parola però le dai la dimostrazione di cui ha bisogno" ha detto la modella a cui l'attore ha risposto: "Ma io non voglio non rivolgerti più la parola. La dimostrazione è che io esco fuori da qui stasera, questa è la dimostrazione e là dovevo uscire fuori con lei". Prima di essere chiamato in confessionale, Soleil ha anche dichiarato di voler uscire anche lei nel caso di una decisione definitiva di Belli: "Se lo vuoi fare io esco con te non resto qua dentro dopo una cosa del genere. La mia immagine va totalmente contro ogni singola cosa, capisci, cosa sto qui dentro a dimostrare?". A quel punto l'attore è stato chiamato in confessionale.