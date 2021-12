Soleil Sorge contro Alex Belli: “Hai manie di protagonismo, così parli a tua moglie non a me” Scontro tra Alex Belli e Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip 2021. La gieffina ha accusato l’attore, che qualche giorno fa si è detto innamorato di lei, di mancare di rispetto agli altri concorrenti.

A cura di Daniela Seclì

Scontro tra Alex Belli e Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip 2021. L'attore non ha fatto in tempo a dirsi innamorato di lei, che è scoppiata una lite. Tutto ha avuto inizio da un gioco. Gli autori hanno invitato i gieffini ad accogliere i nuovi arrivati, raccontando ricordi dei primi giorni trascorsi nella casa. Il gioco era moderato da Alex Belli, che sembra non avere apprezzato l'approccio di Soleil, che si è alzata e se n'è andata.

GF Vip, lo scontro tra Soleil Sorge e Alex Belli

Alex Belli ha raggiunto Soleil per capire il motivo del suo comportamento. La gieffina ha spiegato: "Mi irrita la mancanza di rispetto". L'attore non ci sta: "Tu hai mancato di rispetto andandotene. Non vedi mai le tue mancanze di rispetto, vedi sempre quelle degli altri. Tu sei sempre dalla parte della ragione, sei sempre quella giusta". L'ex volto di Uomini e Donne, allora, l'ha accusato di generalizzare:

"Se vuoi parliamo di questo momento ben preciso, ma generalizzare è fuori da ogni logica. Evita di dire "Tu sei sempre, tu sei sempre…". Vai a giudicare qualcun altro. Io non lo faccio sempre di alzarmi e andare via. L'ho fatto oggi, perché non lasci lo spazio a nessuno per parlare. Hai una mania di protagonismo che è stancante".

Belli, parlando sopra Soleil, ha provato a replicare: "Fidati che ho 40 anni, non ho manie di protagonismo, le hai te". Mentre Belli lasciava la stanza, Soleil ha concluso: "Io sono protagonista, tu invece hai la mania tesoro mio".

Soleil confessa di non sopportare Alex Belli

Soleil Sorge, dopo lo scontro con Alex Belli, si è sfogata con Manila Nazzaro. Ha spiegato all'ex Miss Italia, che in un momento in cui tutti erano chiamati a raccontarsi, lei ha sentito solo la voce di Alex Belli. Poi, si è sfogata rimarcando un comportamento che non riesce più a tollerare: