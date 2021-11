Alex Belli confessa i suoi sentimenti per Soleil Sorge: “Mi sono innamorato di te” Dopo la puntata del 29 novembre del Grande Fratello Vip, Alex Belli e Soleil Sorge si confrontano in piena notte. L’attore ammette finalmente il suo interesse per la coinquilina: “Ho nascosto tutto in questo periodo, pensavo di poterti gestire ma non riesco”.

A cura di Elisabetta Murina

Nella ventitreesima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha messo alle strette Alex Belli sul suo rapporto con Soleil Sorge. L'attore è stato chiamato nella stanza led per vedere alcune immagini della sua compagna, Delia Duran, insieme a un altro uomo, Simone Bonaccorsi (ex tentatore di Temptation Island). L'inquilino della Casa più spiata d'Italia non è apparso preoccupato perché ha spiegato di conoscere il ragazzo. Alex ha poi pronunciato una frase che ha destabilizzato Soleil, gettando ancora più scompiglio nel loro intricato rapporto.

La frase di Alex che ha destabilizzato Soleil

Alfonso Signorini ha cercato di fare chiarezza sul rapporto tra Alex e Soleil. Mentre l'attore ha continuato a difendere la purezza del rapporto, il conduttore del GF gli ha lanciato un'insinuazione: "Voi avete le telecamere, altrimenti avreste già affondato il colpo". Ma Alex ha prontamente risposto: "Tu pensi che le telecamere mi fermano?". La gieffina, che a distanza ha assistito a tutta la scena, non è affatto d'accordo con le sue affermazioni e crede decisamente che la presenza delle telecamere lo blocchi: "Mi sembra ovvio che le telecamere lo trattengano".

Alex e Soleil confessano il loro interesse reciproco

In piena notte, Alex e Soleil si confrontano su quanto accaduto in puntata. La gieffina spiega le motivazioni che l'hanno infastidita in diretta, su cui però in quel momento non ha voluto fare polemica visto il contesto:

Tu mi hai vista stranita, ma era perché avevi detto una cavolata. Hai detto ‘le telecamere non mi frenerebbero se io fossi interessato’. Non giochiamo così, lo sai benissimo. Sono rimasta zitta, in silenzio per non infangare nulla. Tu però non devi farti girare le scatole se io ho l’occhio di una a cui non torna qualcosa. Sono molto più arrabbiata io di te.

Dopo queste parole, Alex si lascia finalmente andare a una confessione sincera, a cuore aperto, sulla complicità che in questi mesi si è creata con la coinquilina:

Certamente non era una cosa che avevamo programmato. Tutto questo ci ha portato ad avere una complicità incredibile. Abbiamo condiviso troppo, cose belle, sofferenze e momenti felici. […] Nessuno dei due quando siamo entrati pensava che potesse nascere una cosa così forte. Quando tu ti allontani mi manca la terra da sotto i piedi e sto male, capisci? Allo stesso tempo vorrei fuggire da te, ma non riesco. L’altro giorno mentre guardavo i tuoi occhi mi è arrivata una scossa. […] Se ho detto quelle frasi l’ho fatto per protezione e per non ferire qualcuno. Però fidati che sono onesto con te. Vogliono la verità? Pensavo di poterti gestire, ma non ce la faccio. Ho nascosto tutto per questo periodo. Scherzavamo non sapendo che tutto questo poteva scapparci di mano.

E anche Soleil, messa alle strette da Sophie Codegoni, confessa all'amica di essere trattenuta dalle telecamere, pur rimanendo se stessa.

Anche Alfonso mio ha chiesto se ci tratteniamo per le telecamere. Io non riesco a mentire. Vuoi la verità pura Sophie? Sì, è ovvio che ci fermiamo per le telecamere. Ovvio che ci si modula per le telecamere. Sì, ovvio che almeno io mi modulo per quelle. Poi comunque sono al 90% me stessa e il 10% mi freno certo.

Alex è innamorato di Soleil

Sempre in sauna in piena notte, Alex confessa a Soleil di essersi innamorato di lei, in tutte le sue sfaccettature: "Ti assicuro che se io mi sono innamorato di te è perché ho visto questa dolcezza dentro di te. E io amo questa tua sfaccettatura, come amo tutte le altre che hai, compreso la str***a".