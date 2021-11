Soleil Sorge ha un crollo e non partecipa alla Game Night del GF Vip: i motivi del suo isolamento Soleil Sorge ha un crollo emotivo e si isola, rifiutandosi di partecipare alla Game Night organizzata dal Grande Fratello Vip. La ragazza confessa di stare somatizzando gli avvenimenti che sono accaduti in questi giorni, dalla situazione con Alex Belli e Delia Duran a quella degli attriti in casa. Katia Ricciarelli, vedendola chiusa in stanza da sola, ha sentito di andare sul suo letto e di consigliarle di viversi questo percorso, parlare e non isolarsi, perché non le fa bene. Tra le due concorrenti si sta instaurando un rapporto speciale.

L'assenza di Soleil Sorge alla Game Night si sente

Il fatto che Soleil Sorge fosse assente durante la prima serata di giochi organizzata dal GF Vip, in modalità late show di Tommaso Zorzi ma con meno entusiasmo, ha rappresentato subito un mancanza per il pubblico del reality show, intento a seguire la diretta su canale 55. È innegabile che la concorrente italo americana sia tra le principali artefici di dinamiche interne al programma e vederla chiusa in stanza, senza possibilità di animare i giochi in salotto, non è andata giù a chi in quel momento, complice una notte insonne, stava seguendo i concorrenti minuto per minuto.

Il malore di Clarissa, presente comunque alla Game Night

C'è anche chi ha fatto chiaro riferimento alla presenza di Clarissa Selassié, reduce da un malore improvviso in bagno ma comunque presente in salotto per la Game Night. L'appunto era inerente l'isolamento di Soleil a fronte di un crollo emotivo, nonostante altre concorrenti come la presunta principessina etiope stessero tentando il tutto e per tutto per portare la serata a casa e garantire gli ascolti alla rete. Niente da fare, la Sorge ha indossato la mascherina, è stata rincuorata da Gianmaria, coccolata da Katia Ricciarelli ed è andata a letto. Un blocco assicurato nella puntata di lunedì prossimo.