Urla e pianti di dolore nella Casa del Grande Fratello VIP, la regia censura Nelle ultime ore i telespettatori del Grande Fratello VIP si sono allarmati a causa di un momento di alta tensione, subito censurato dalla regia. Prima che l’audio venisse staccato, sono volate urla di lamento da parte di una concorrente che avrebbe accusato un malore.

A cura di Gaia Martino

Poche ore fa nella Casa del Grande Fratello VIP si è creato un momento di alta tensione, immediatamente censurato dal programma. La regia stava riprendendo Soleil Sorge intenta a dedicarsi alla cura del viso quando, improvvisamente, si sono sentite urla provenienti da una stanza. "Mi sto sentendo male" lamenta una concorrente con toni allarmanti che hanno attirato l'attenzione dell'italo americana la quale subito si è alzata per correre in soccorso. Le ultime parole ascoltate dai telespettatori, prima che la regia interrompesse l'audio, sono state quelle di Katia Ricciarelli che ha chiesto preoccupata: "Ma stai scherzando? Ma che è successo?".

Cosa è successo

A quanto pare è Clarissa Selassié la concorrente che si sarebbe sentita poco bene. Molti fan del programma hanno associato le urla provenienti dal bagno alla voce della principessa. Secondo quanto rivelano i fedeli alla diretta su Twitter, la principessa avrebbe perso i sensi mentre era in bagno, da sola. A quel punto si sarebbe agitata ed avrebbe chiesto aiuto alle sue inquiline. L'allarme sembra essere rientrato: la giovane ora sta riposando.

Lo scontro tra le sorelle Selassié

Proprio ieri sera le sorelle Selassié si sono rese protagoniste di un duro scontro. Dopo la cena, alla quale Lulù non ha partecipato, Clarissa ha cercato un confronto con la sorella per invitarla a non lamentarsi se il cibo preparato dagli inquilini non è sempre di suo gradimento. In pochi minuti tra le due è scoppiata una lite furiosa che ha richiamato all'attenzione anche Jessica.

Qualche settimana fa il profilo Twitter Agent Beast, specializzato in anticipazioni sul GF VIP, aveva annunciato un imminente ‘crollo del regno delle principesse'. Lo spoiler svelava un litigio che avrebbe portato alla separazione delle sorelle: presto potremmo vederle nella Casa più spiata d'Italia come concorrenti singole?