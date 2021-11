Scontro tra le sorelle Selassié: “Mi stai aggredendo, sei matta”, tensione nella Casa del GF Vip Dopo cena, ieri sera, nella Casa del Grande Fratello VIP si è generato un momento di alta tensione tra le sorelle Selassiè. Lulù e Clarissa hanno cominciato a scontrarsi e, dopo aver alzato i toni, hanno chiamato all’attenzione anche Jessica. Vicino la cucina le Principesse hanno litigato furiosamente.

A cura di Gaia Martino

Nella Casa del Grande Fratello VIP le discussioni ormai sono all'ordine del giorno. Sempre più frequentemente scoppiano liti anche sull'argomento cibo in quanto non sempre a tutti va giù quanto preparano in cucina. Proprio ieri sera Lulù ha deciso di fare il digiuno e, non avendo mangiato nulla, ha cominciato a lamentare la fame con Clarissa, avvicinatasi per scoprire il motivo del suo malumore. Tra le sorelle è scoppiato improvvisamente un litigio.

Lo scontro tra sorelle

Dopo cena sul divano di fronte la cucina nella Casa del Grande Fratello VIP si è generato un momento di grande tensione. Lulù non ha gradito la cena preparata dai suoi inquilini e per questo motivo non ha mangiato. Clarissa si è così avvicinata per avere un confronto con la sorella e per consigliarle di parlare quando qualcosa non le va giù:

Sei poco presente in cucina, quando c'è roba da fare tu proponi. Se tu vai in cucina e chiedi se lo spazio è libero, proponi il menù e lo fai, mica ti dicono di no.

Lulù ha replicato subito spiegando il suo desiderio di mangiare piatti semplici ed a quel punto la sorella l'ha ripresa sottolineando il suo lamento esagerato. Le principesse hanno cominciato a scontrarsi e, dopo aver alzato i toni, hanno chiamato all'attenzione anche Jessica. Vedendole litigare, l'ultima arrivata ha provato a portar via Clarissa, generando ancora di più tensione tra le due. "Mi stai aggredendo, sei matta. Vai di là, stai zitta" ha detto Lulù, spazientita.

Il battibecco è terminato quando le due principesse hanno deciso di allontanarsi dalla stanza, lasciando Lulù sola a fumare una sigaretta.

Le sorelle Selassié recitano per diventare concorrenti singole?

Qualcuno potrebbe chiedersi se dietro lo scontro avvenuto ieri sera tra le sorelle Selassié ci sia un copione già scritto. Ad alimentare i dubbi ci ha pensato il profilo Twitter Agent Beast, specializzato in anticipazioni sul GF VIP, che lo scorso 2 novembre aveva annunciato un imminente ‘crollo del regno delle principesse'.

Nuova dinamica in arrivo: il crollo del regno delle princess. Vogliono metterle una contro l’altra per portarle alla separazione. In confessionale reclamano più spazio in puntata

Il tweet in effetti coincide con quanto è accaduto poi nel corso della serata di ieri, martedì 9 novembre. La domanda sorge dunque spontanea: è solo un caso o le dinamiche che si svolgono nella Casa sono ‘governate' dall'esterno?