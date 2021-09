Chi sono le principesse Hailé Selassié, sarebbero nel cast del GFVip 6 Jessica, Lucrezia e Clarissa Haile Selassie sono le tre principesse etiopi che con buone probabilità entreranno nella casa del Grande Fratello Vip 6. Pronipoti dell’ultimo imperatore etiope Hailè Selassiè detronizzato nel 1975, rivendicano il loro titolo e si definiscono principesse moderne. Mentre Clarissa e Lucrezia sono sconosciute al mondo della tv, Jessica ha già partecipato a Riccanza, il format in onda su MTV, nella stessa edizione di Tommaso Zorzi.

A cura di Giulia Turco

Jessica, Lucrezia e Clarissa Haile Selassie sono le tre principesse etiopi che con buone probabilità entreranno nella casa del Grande Fratello Vip 6. I loro nomi sono in circolazione già da tempo, secondo Davidemaggio la loro presenza nel cast del reality di Alfonso Signorini sarebbe ormai una certezza e la trattativa conclusa. A confermare le ipotesi si aggiunge uno scatto circolato su Instagram che mostra Clarissa, una delle tre sorelle, in compagnia di Tommaso Eletti, anche lui tra i papabili concorrenti del programma, durante una serata romana. Che stiano facendo già le prime conoscenze? Nel frattempo vediamo chi sono le tre principesse che potrebbero far scintille nella casa.

(Instagram Story di Deianira Marzano).

Chi sono Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié

Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié sono le pronipoti dell'ultimo imperatore etiope Hailè Selassiè detronizzato nel 1975, quando l'Etiopia è diventata una Repubblica popolare. "Non c'è più la monarchia, come in Italia, ma i principi di Savoia son sempre principi, il titolo rimane e si tramanda", fanno sapere sui loro profili social le tre sorelle che rivendicano il loro titolo di principesse a tutti gli effetti. "Le tre giovani vivono a Roma nel lusso e nella ricchezza. Autista, maggiordomo, parrucchiere, make up artist e chi più ne ha più ne metta: Jessica, Lucrezia e Clarissa sono “servite e riverite” (dicono loro!)", rivela Davide Maggio. Mentre Clarissa e Lucrezia sono sconosciute al mondo dello spettacolo e hanno i profili Instagram privati, Jessica ha già partecipato ad un programma tv, ecco quale.

(Jessica Haile Selassie, foto Instagram).

Chi è Jessica Haile Selassie e dove l'abbiamo già vista

Jessica Haile Selassie è la giovane principessa etiope che si prepara ad entrare nella casa del GFVip insieme alle sue sorelle: a quanto pare le tre ragazze parteciperanno come unico concorrente. Ha 26 anni e vive a Roma, in una bellissima residenza che affaccia su Piazza di Spagna, dove avrebbe a sua disposizione un maggiordomo e un autista personale. Si definisce "una principessa moderna", che tuttavia non vuole starsene con le mani in mano, "una principessa che vuole lavorare, arrivare e fare delle cose". Ha studiato marketing e sta muovendo i primi passi nell'imprenditoria. Nel 2017 ha partecipato alla seconda stagione di Riccanza, il format in onda su MTV, nella stessa edizione di Tommaso Zorzi, del quale è diventata amica. Nel corso del programma non aveva nascosto il suo stile di vita a dir poco agiato: "I mezzi pubblici in Italia non li ho mai presi e mai li prenderò… è molto più comodo avere un autista che ti aspetta mentre fai shopping e tra l’altro non ti fanno neanche male i piedi se indossi i tacchi… non c’è il principe però io aspetto eh…", diceva.

