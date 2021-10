Lulù finge di stare male pur di dormire nel letto di Manuel, Aldo Montano sfrattato sul divano Spente le luci della puntata Manuel ha concesso a Lulù qualche minuto di chiacchiere e coccole nel letto prima di lasciare il posto a Montano. Lei avrebbe finto di stare male, rifiutando persino di andare in confessionale, per paura di lasciare il posto. Chiamata dagli autori, a Selassié ha accettato di alzarsi, mettendo una borsa sul letto come a marcare il territorio.

Finita la puntata del GFVip, prosegue la soap opera che sta coinvolgendo Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Alfonso Signorini dallo studio aveva congedato i due ragazzi chiedendo come si sarebbero organizzati per la notte, visti i precedenti. Lulù infatti aveva mostrato la sua gelosia nei confronti di Manuel, rivendicando il suo diritto di dormire a letto con lui, nel periodo in cui il compagno di stanza Aldo Montano era fuori dalla casa. Ora che Aldo è rientrato tuttavia, Lulù avrebbe architettato un "piano" per restare comunque avvinghiata a Bortuzzo.

Il piano di Lulù per dormire insieme a Manuel

Stando a quanto riportano alcuni utenti su Twitter, sarebbe stata una notte piuttosto movimentata per la stanza di Manuel Bortuzzo. Spente le luci della puntata Lulù avrebbe finto di essere d’accordo con la decisione di Manuel di passare la notte con Aldo, concedendole qualche minuto di chiacchiere e coccole nel letto prima di lasciare il posto a Montano. Quando Manuel però è andato in giardino per fumare una sigaretta, Lulù avrebbe finto di stare male, rifiutando persino di andare in confessionale nonostante la chiamata degli autori, per paura di lasciare il posto. Alla fine si lascia convincere, ma mettendo una borsa sul letto come a marcare il territorio. Aldo così ha deciso di dargliela vinta, spostandosi a dormire sul divano.

Lulù in lacrime tra le braccia di Manuel

Prima di andare a dormire la Selassié si era sfogata con Manila Nazzaro perché delusa dal comportamento di Manuel. "La cosa che devi capire è che non c’è bisogno di correre qui dento", le spiega l'ex Miss Italia. "Non è questione di correre, è che quando siamo a letto è l’unico momento in cui possiamo stare insieme, senza che lui si vergogni a baciarmi perché è timido e si vergogna davanti agli altri", si sfoga Lulù. "Dopo stasera speravo che volesse starmi accanto". Il tanto agognato confronto poi arriva, Manuel la stringe in un abbraccio confortandola per la questione del padre sollevata in puntata: "Vedrai che la giustizia darà il suo corso". Lei scoppia in lacrime: "Mi manca il mio babbo, è una persona così bella e così buona".