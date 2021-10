GF Vip, Manuel Bortuzzo non lascia Lulù: “Non mi sono stancato di lei, ho solo bisogno di tempo” Il flirt tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié sembrava stare prendendo una piega diversa dalla tenerezza dei primi approcci. Il nuotatore, infatti, a volte è apparso insofferente nei confronti delle attenzioni della principessa etiope. I due hanno avuto un chiarimento nel corso della sesta puntata del GF Vip.

A cura di Ilaria Costabile

Il flirt tra Lucrezia Hailé Selassié e Manuel Bortuzzo è uno degli argomenti più caldi della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ma in quest'ultima settimana qualcosa sembra aver incrinato il rapporto tra i due giovani gieffini. Ad occuparsi della questione nella puntata di venerdì 1 ottobre è, ovviamente, Alfonso Signorini, che non esita a chiedere qualche dettaglio ai diretti interessati.

Manuel Bortuzzo chiarisce cosa prova per Lulù

Alfonso Signorini ha mandato in onda un video in cui Lulù sembra gelosa di Sophie Codegoni. In un confessionale, poi, Bortuzzo spiega: "Io ho bisogno dei miei spazi. Io non devo privarmi di stare con gli altri per una cosa sua". Tornati in diretta, il conduttore ha dato la parola agli interessati, partendo dal nuotatore. Ecco cosa ha dichiarato:

"Ormai sono un paio di anni che ho cambiato le priorità di vita. Mi prendo del tempo per me stesso. Faccio le cose con calma, quando voglio che siano fatte bene. Voglio avere il tempo per pensare e conoscerci. Non mi sono stancato di lei, ho semplicemente bisogno di rispettare i miei momenti".

Lulù, allora, ha detto la sua a riguardo e ha spiegato che la gelosia scaturisce dalla sua insicurezza: "Cerco attenzioni perché tante persone mi hanno fatto del male, ho tante insicurezze che vorrei non avere. Vorrei essere più matura, ci sto lavorando". L'ultima parola è spettata a Sophie Codegoni che ha precisato: "Non sono una sfascia coppie, rispetto Lulù e Manuel, non mi permetterei mai. Ho giurato sulla mia mamma".

Lucrezia rifiutata da Manuel

Già nella scorsa puntata, si era parlato della complicità tra i due concorrenti e anche della gelosia della principessa etiope che vorrebbe il nuotatore tutto per sé. In quell'occasione, il 21enne romano, aveva dichiarato candidamente di voler fare le cose con calma, dal momento che non è nelle sue intenzioni illudere le persone che gli stanno accanto e con le quali si è creato un legame speciale. Evidentemente, però, la Selassié non ha colto alla perfezione il messaggio di Bortuzzo, in quanto cerca di trascorrere quanto più tempo è possibile al suo fianco, finendo anche per essere respinta. Due gli episodi eclatanti che hanno fatto anche il giro dei social. Manuel ha rifiutato di baciare la gieffina, adducendo come scusa il fatto che la camicia che stava indossando costasse moltissimo e, come se non bastasse, a distanza di qualche giorno lei è riuscita a strappargli un bacio, ma lui si è pulito la bocca dopo il tenero gesto. Insomma, qualcosa certamente non va.